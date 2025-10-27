11 Yaşındaki Küçük Müzisyen Bağlamasıyla İlgiyi Üzerine Topluyor

Isparta'da 6 yaşından beri bağlama çalan 11 yaşındaki küçük müzisyen, elinde bağlaması ve söylediği türkülerle görenleri hayrete düşürüyor. Küçük yaşta birçok enstrüman çalabilen yetenek, müziği hobi olarak sürdürürken gelecekte yazılımcı olmayı hedefliyor.

Isparta'da yaşayan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehmet Arın Öztekin, 6 yaşından beri bağlama çalıyor. Küçük yaşta birçok enstrüman çalmayı öğrenen ve kısa sürede gösterdiği gelişimle dikkat çeken Öztekin, müziği dinleyenlerin ilgisini çekerken, Isparta Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen birçok etkinlikte protokol önünde sahne alıyor. Müzik onun için hobi olarak devam ederken, ileride yazılımcı olmayı planlıyor.

"Bağlama hayatımın bir parçası oldu"

Müziğe nasıl başladığını anlatan Mehmet Arın Öztekin, "Ben 6. sınıf öğrencisiyim, 11 yaşındayım ve 5 yıldır bağlama çalıyorum. Müziğe piyano çalarak başladım fakat evimizde piyano olmadığı için bağlamaya yöneldim. Bağlama artık hayatımın bir parçası oldu. Babam bağlamalı müzikleri çok seviyordu, beni de o yönlendirdi. Daha sonra kursa giderek kendimi geliştirdim" dedi.

Neşet Ertaş hayranı olduğunu dile getiren Öztekin, "Neşet Ertaş'ın 'Sen Benimsin Ben Seninim' şarkısını ilk dinlediğimde çok beğendim ve bir an önce çalmak istedim. Şu anda tüm şarkılarını çalamıyorum ama birçoğunu çalabiliyorum. En çok sevdiğim enstrüman bağlama, onu hiçbir zaman bırakmayacağım" diye konuştu.

"Müziği hobi olarak yapıp yazılımcı olmak istiyorum"

Gelecekte yazılımcı olmayı hedeflediğini belirten genç müzisyen, "Müziği hobi olarak sürdürmek istiyorum. Gerçek mesleğim yazılımcı olacak ama bağlamayı da hiçbir zaman bırakmayacağım. Klarnet gibi üflemeli enstrümanlara da ilgim var fakat şu anda birçok enstrümanla ilgilendiğim için ona vakit bulamıyorum" dedi.

Ailesinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Öztekin, "Ailemde müzisyen yok ama annem ve babam müziği çok seviyor ve beni bu yönde çok destekliyorlar. Isparta'daki etkinliklere davet ediliyorum. Protokol önünde sahneye çıktığımda heyecanlanıyorum, özellikle Milli Eğitim Müdürü ve Emniyet Müdürü beni izlediğinde bu heyecanım artıyor" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarıma tavsiyem: Hevesli olsunlar, çok çalışsınlar"

Kendisini izleyenlerin ilgisinden mutlu olduğunu belirten Mehmet Arın Öztekin, "Bağlama çalmak gitar ya da piyanoya göre daha zor çünkü tellerine tek tek basmak gerekiyor. Dışarıda çaldığımda insanlar önce şaşırıyor, sonra alkışlıyor. O an çok mutlu oluyorum. Benim yaşımdaki arkadaşlara tavsiyem hevesli olsunlar, kendilerine inansınlar ve çok çalışsınlar. İsterlerse her şeyi başarabilirler" dedi.

Azmi, çalışkanlığı ve müziğe olan sevgisiyle dikkat çeken Öztekin, küçük yaşına rağmen büyük bir başarı örneği sergiliyor. Kendisi için çok değerli olduğunu belirten Öztekin, Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilsem Müdürü Faruk Abdullah Özcan ve öğretmeni Eşref Öner Erbil'in özverili bir öğretmen olduğunu ve yol göstericiliği için ona teşekkür ettiğini söyledi. - ISPARTA