Bilecik'te ailelere bağımlılık eğitimi

Bilecik'te bağımlılıkla mücadelede ailelere eğitim desteği verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hizmet alan ailelere yönelik 'Bağımlılık' konulu eğitim gerçekleştirildi. Psikolog Yasin Talha Boz tarafından verilen eğitimde; madde, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkileri, risk faktörleri, korunma yöntemleri ile erken farkındalığın önemi ele alındı. Eğitimde, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu da kapsayan çok yönlü bir süreç olduğuna dikkat çekilirken, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasının ve risk belirtilerini erken dönemde fark etmesinin bağımlılığın önlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bağımlılıkla mücadelede en güçlü koruyucu unsur bilinçli ve güçlü aile yapısıdır. Ailelerimizin bu konuda bilgi sahibi olması, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasında büyük önem taşıyor. Koruyucu ve önleyici çalışmalarımızı toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı