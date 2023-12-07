Bağımlılık tehlikesi öğrencilere anlatıldı

Gençleri tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan bağımlılığa, Yaşar Üniversitesinde düzenlenen çalıştayda dikkat çekildi. Programda, bağımlılık aşaması ve yasal yaptırımlar öğrencilere anlatıldı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği çalıştayda Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Koltuksuz internet ve madde trafiği, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünden Öğretim Görevlisi İnci Derya Yücel ise bağımlılık ve zihinsel sağlık: Psikolojik izler ve destek çalışmaları, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden polis memuru Bircan Birkan da, madde bağımlılığı başlıklı sunumlar yaptı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, "Öğrencilerimizi akademik olarak yetiştirmekte sorumluluğumuz olduğu kadar onları bağımlılıktan da uzak tutma görevimiz var. Çalıştayın teması dijitalleşme ve madde bağımlılığı; ama teknoloji bu işin sadece bir boyutu esas; tütün, kumar, alkol ve madde bağımlılığı var. Sadece öğrencilere değil, kurumuzdaki tüm çalışanlarımıza bu eğitimleri veriyoruz" dedi.

"Narkotik maddelerin temininde en çok kullanılan araç; telefon ve internet"

Gelişen teknolojiyle birlikte, uyuşturucu ve keyif veren maddelere ulaşmada kolaylığın beraberinde getirdiği tehlikeyi anlatan Prof. Dr. Ahmet Koltuksuz, "Öncelikle gençler, uyuşturucu satıcılarının doğrudan hedefi. Türkiye'de sigara kullanım yaşı 10-12'ye kadar indi. Sigara alışkanlığı başladıktan sonra pek çok şeyin bağımlılığı daha kolay gerçekleşiyor. Narkotik maddelerin temininde en çok kullanılan araç; telefon ve internet. Eskiden biz internetin içerisine giriyorduk; ama artık internetin içinde yaşıyoruz. Yüzeysel ağ; yani arama motorları, video platformları gibi hizmetlerin kullanıldığı Surface Web, internetin yüzde 4'ünü, dataların saklandığı Dark Web yüzde 90'ını, illegal faaliyet ve ticaretlerin olduğu Dark Web ise yüzde 6'sını oluşturuyor. Dark Web'te yer alan karanlık satışların yüzde 77'si doğrudan narkotik maddeler" dedi.

Bağımlılık ve zihinsel sağlık: Psikolojik izler ve destek çalışmaları başlıklı sunumunda ise Öğretim Görevlisi Dr. İnci Derya Yücel, "Bağımlılık, belirli maddelerin tekrarlayan dozlarla alınmasıyla ortaya çıkan, beyinde yapısal değişikliklerin meydana geldiği kalıcı ve tekrarlayabilen bir bozukluktur. Bu sadece maddelere özgü değildir; kumar, oyun gibi bağımlılıklar da var. Bağımlılık beyindeki ödül sistemini etkileyen nörolojik bir hastalık. Bağımlılar için bireysel veya grup psikoterapiler yapılıyor. Aile de tedavi sürecinin bir parçası" diye konuştu.

"Bir madde bağımlısı tedavi olmak için AMATEM'e gidiyorsa, etkin pişmanlıktan faydalanır"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Bircan Birkan da, "Uyuşturucu bir insanlık suçu. Türkiye nüfusunun 12 milyonunu 15-24 yaş arası gençler oluşturuyor. Genç nüfus oranı yüksek bir ülkeyiz. Gençler çevresindeki kişileri çok iyi seçmeli. Bu yaşlar, arkadaşlarla daha yakın olunan dönemler. Emniyet olarak, öğrencilerin bizim gözümüz olmasını istiyoruz. Şüphelendiğiniz bir durumu bize bildirmekten çekinmeyin. Uyuşturucuya dair her şey ülkemizde suçtur. Bir madde bağımlısı, tedavi olmak için AMATEM'e gidiyorsa, etkin pişmanlıktan faydalanır ve ceza almaz. Madde bağımlılarının 24 saati maddeyi aramak, polisten kaçmak ve yokluk hissini yaşamakla, krizlerle geçer. Özgürlüğünüzü almalarına izin vermeyin. Bunun için tıpkı şiddet gören kadınlar için geliştirilen 'KADES' gibi 'UYUMA' isimli bir sistem geliştirdik. Buradan fotoğraf ve videolar ile ihbarlarda bulunabilirsiniz. Bir genç madde bağımlığından kendisini önce 'hayır' diyerek koruyabilir. Hayır diyebilme iradenizi kullanın. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sizlere telefonunuz kadar yakın" dedi.

Çalıştayın son bölümünde ise madde bağımlılığıyla ilgili slogan oluşturma atölyesi gerçekleştirildi. Çalışmaya; Yaşar Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden toplam 27 öğrenci katıldı. Madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan kampanya yarışmasında, "Dünyanız Renk Kaybediyor" ve "Bakma Canlı Durduğuna Bir Bakarsın Karanlık Bir Rüya" sloganıyla ve hazırladıkları afişlerle Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden Ahmet Tekin ve Efe Danki, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından Sıla Baltaş, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programından Eylül Keçeli ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Zeynep Cemre Ertiyaki'den oluşan grup birinci oldu. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden Doç.Dr. Ferah Onat, "Öğrencilerimizin sigara ile madde bağımlılığı konusunda farkındalık kazanması ve bu maddelerden uzak durmalarını sağlamak için bu atölyeyi yaptık. Yarışma aslında öğrencilerin daha çok bilgi kazanması, yaratıcı süreçlerin içerisine girmesi için bir vesile oldu" dedi. - İZMİR