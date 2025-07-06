Bafra İmam Hatip Lisesi Mezunları Geleneksel Buluşmasında Bir Araya Geldi

Bafra İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (BAFİMDER) tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Mezunlar Buluşması, okulun bahçesinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Program, Bafra Esentepe Camii İmam Hatibi Şuayip Şenel'in sunumuyla başladı. Açılışta İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bafra Çarşı Camii İmam Hatibi Hafız Osman Güleryüz Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan BAFİMDER Başkanı Hüseyin Dursun, imam hatipli olmanın yalnızca bir okul mensubiyeti değil, aynı zamanda bir duruş, bir dava yürüyüşü olduğunu belirterek, "Bu alandaki her yüz bir hatıranın, bir inancın temsilcisidir. Bafra'daki imam hatipliler olarak değerlerimize sırtımızı yasladık" dedi.

Okul müdürü Muhammed Ocak ise konuşmasında, imam hatip geleneğinin vefa, kardeşlik ve yüksek manevi değerlere dayandığını ifade ederek, "Bu okullarda oluşan bağlar, hayat boyunca devam eden bir hazinedir. Kurucumuz Celaleddin Ökten'in eğitim vizyonu bizlere hala rehberlik ediyor" diye konuştu.

Ocak ayrıca, okulun LGS'de 400 puan ve üzeri öğrencilere burs vermeye başlayacağını, bu kapsamda bölge okullarında bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı da imam hatiplerin Türkiye'nin eğitim ve maneviyat dünyasındaki yerini vurguladığı bir konuşma yaptı.

Program, neyzen Aziz Kasa'nın ney taksimi ve müzik dinletisinin ardından, Samsun İl Müftü Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu'nun duası ile sona erdi. Mezunlar, afiş önünde hatıra fotoğrafı çektirerek gelecek yıl tekrar buluşma temennisiyle ayrıldı. - SAMSUN