Bafra'da Görme Engellilere Farkındalık Yürüyüşü

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte, görme engelliler kaldırım işgallerine dikkat çekti. Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, sarı çizgilerin önemini vurgulayarak herkesin güvenle yaşadığı bir dünya dileğinde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Ellerinde "Engelime Engel Olma, Yolumu İşgal Etme" yazılı pankartlar taşıyan görme engelli vatandaşlar, bu kez kaldırım yerine yolda yürümeyi tercih etti. Katılımcılar, kaldırımlarda bulunan sarı çizgilerin araçlar ve esnaflar tarafından işgal edilmesine tepki gösterdi.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, etkinlikte yaptığı konuşmada, sarı çizgilerin görme engelliler için hayati önem taşıdığını vurguladı. Ergül, "Bugün güvenlik günü olarak kutlanıyor ama bizler dışarıda pek güvende değiliz. Kaldırımlar bilinçsizce işgal ediliyor, sarı çizgilerin anlamını bilmeyen çok kişi var. Oysa bu çizgiler, bizim güvenli yürümemizi sağlayan rehberlerdir" dedi.

Ergül, etkinliğin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Kaldırım yerine yoldan yürüyerek bu duruma dikkat çekmek istedik. Sürücülerimiz anlayış gösterdi, bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Dileğimiz, herkesin güvenle yaşayabildiği engelsiz bir dünya" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, vatandaşlardan görme engellilerin yürüme alanlarına duyarlılık göstermelerini ve kaldırımları işgal etmemelerini istedi. - SAMSUN

