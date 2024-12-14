Baba Olma Sanatı Semineri Tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen "Baba Olma Sanatı" seminerinin sertifika ve kapanış programı gerçekleştirildi.

Aile bağlarının güçlendirilmesi ve babalık bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Baba Olma Sanatı" seminerinin bu yıl sekizincisi tamamlandı. Seminerde, 7 haftalık eğitim süresince babaların aile içindeki ve toplumdaki sorumluluklarına dair farkındalık oluşturulması hedeflendi. Eğitimlerde, babaların çocuklarıyla olan bağlarını güçlendirecek pratik yöntemler ele alındı.

Seminerler süresince katılımcılara; çocuk psikolojisi, eğitim, değerler, aile içinde iletişim ve ebeveyn sorumlulukları gibi önemli başlıklarda rehberlik sağlandı. Seminerler, Klinik Psikolog Mürşid Ekmel Aybek tarafından yüz yüze gerçekleştirildi. Seminerlerin kapanış töreni, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan'ın katılımıyla gerçekleşti. Turan, törende 35 baba ve baba adayına sertifikalarını takdim etti.

"149 ülkede birçok faaliyeti yapan bir vakfız"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın birçok alanda vatandaşlara hizmet ettiğini belirterek, "Bir hayır ve insani yardım kuruluşudur ama eğitimden kültüre, inşaata, su kuyusuna, yetim projelerine dünyada 149 ülkede birçok faaliyeti yapan çok önemli bir vakfız" dedi.

"Ailesine nasıl davranılacağını bilen babaları topluma hediye ettik"

Turan, KAGEM'in vatandaşların hayatlarına eğitimden kültüre kadar birçok alanda dokunduğuna dikkati çekerek, "Babalık müessesesinin ehemmiyetini toplum olarak çok iyi kavramış mıyız? Burada bir soru işareti var. Bunun temellendirmek, olması gereken konuma oturtabilmek için bir farkındalık oluşturmak adına bu programı yaptık. Alanında uzman rehber, hocalarımız ve psikologlarımızla bu dersleri yürüttük. Buna sabırla 35 tane babamız iştirak etti. Çocuğuna ve ailesine karşı nasıl davranılacağını bilen babaları topluma hediye etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarım ile çok daha yakın bir ilişki kurmayı bekliyorum"

Kursiyerlerden 4 çocuk babası Barış Sağlam ise açıklamasında, programın aile bağlarını güçlendirme yolundaki katkısını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu eğitim programına çocuklarım ile daha iyi bir iletişim gerçekleştirmek ve onların gelişimi esnasında daha faydalı bir babalık sunabilmek için geldim. Eğitmen hocamızın anlattığı insanın özüne ve değişimine dair olumlu bir bakış açısını kazandık. Hiçbir şey ile kıyas edemeyeceğim bir değişim meydana getirdi. Bundan sonra çocuklarım ile çok daha yakın bir ilişki kurmayı bekliyorum. Buradaki eğitimin en büyük katkısı bence bundan sonraki insanlara da en çok onların kendi aile içerisinde hem kendileri ve hem de çocukları ile daha barışık olmasını umuyorum ve bundan eminim."

"Bu programdan çok istifade ettim"

Kursiyerlerden Fatih Sarıkaya ise açıklamasında, "Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM'in böyle bir etkinlik düzenleyeceğini duydum. O zaman daha baba değildim. Babalık bekliyorduk. Doğum henüz gerçekleşmemişti. Bilinçli bir birey olmak adına çocuğumuz dünyaya gelmeden eğitimlerimizi alalım ve bilinçli bir birey olalım düşüncesiyle bu programa katıldım. Katılacağım ilk hafta çocuğum dünyaya geldi. Bu programdan çok istifade ettim. Yeni dünyaya gelmiş çocuğun acaba ne ihtiyacı vardır ve bundan sonraki süreçlerde nasıl sorunlar veya güzel günler bekliyor bunları tecrübe ettim" şeklinde konuştu.

Törene TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu da katıldı. - ANKARA