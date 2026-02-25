Genç sporcu geri dönüşüm atölyesinde geleceğini şekillendiriyor

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Hümeyra Öztürk, boş zamanlarını babasının geri dönüşüm atölyesinde çalışarak geçirirken aynı zamanda boks ve okçulukla ilgilenerek hem üretimin hem de sporun içinde çok yönlü bir gelişim sergiliyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren bir atölye, sadece atıkların ekonomiye kazandırıldığı bir üretim alanı değil; aynı zamanda bir baba ile kızının birlikte emek verdiği, öğrenmenin ve gelişimin sürdüğü özel bir mekan olarak dikkat çekiyor. Emekli olduktan sonra aktif çalışma hayatını bırakmak istemeyen Hilmi Öztürk'e 15 yaşındaki kızı Hümeyra Öztürk de okuldan arta kalan vakitlerinde atölyede çalışarak hem üretime katkı sağlıyor hem de teorik bilgilerini pratiğe dönüştürüyor.

Hurda demir, bakır ve alüminyumun ayrıştırılması, tasnifi ve makineler aracılığıyla işlenmesi süreçlerinde aktif rol alan Hümeyra, küçük yaşına rağmen makine tamiri ve bakımında gösterdiği beceriyle takdir topluyor. Atölyede üretimin bir parçası olan genç öğrenci, hem sorumluluk bilinci kazanıyor hem de teknik anlamda kendini geliştiriyor.

Hümeyra Öztürk aynı zamanda, haftanın belirli günlerinde babasının desteğiyle antrenman sahasına giderek boks çalışmalarına katılıyor, kondisyon, dayanıklılık ve teknik üzerine yoğun tempoda idman yapıyor. Eldivenlerini takıp kum torbası karşısında ter döken, ardından okçuluk antrenmanlarında hedefe odaklanarak atış yapan genç sporcu, kazandığı disiplin ve konsantrasyonu babasıyla birlikte çalıştığı hurda metal geri dönüşüm atölyesine de taşıyor.

Emekli olduktan sonra kahve köşelerinde vakit geçirmek yerine çalışmayı tercih ettiğini belirten Hilmi Öztürk, "Emekliyim, kahve köşelerinde zaman geçirmektense burada çalışmayı tercih ettim. Zamanımı burada geçirdiğim için çocuklar da yanıma geliyor, burada bir şeyler öğrenmiş oluyorlar. Kızım evde bozulan bir makine görse kendi tamir eder, bu da benim hoşuma gidiyor. Ağır işlerde kendisine yardım ediyorum ama çoğu makinenin tamirini yapabiliyor. Dersleri de iyi, öğretmenleri de kendisinden memnun. Kızıma çok teşekkür ederim, beni hiç mahcup etmiyor. Allah ondan razı olsun" dedi.

"Derste öğrendiklerimi burada uygulayabiliyorum"

Hopa İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Hümeyra Öztürk ise hem okul hem de atölye hayatını bir arada sürdürdüğünü ifade ederek, "15 yaşındayım. Hayatımı hem okulda hem de geri dönüşüm atölyesinde geçiriyorum. Biz burada hem emeğimizi hem de üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Evde boş boş oturacağıma gelip burada kafamı dağıtıyorum. Sosyal medyada pek vakit geçirmiyorum. Okuldaki kimya derslerim bana çok katkı sağlıyor, derste öğrendiklerimi burada uygulayabiliyorum" diye konuştu. Boks ve okçuluk sporlarıyla da ilgilendiğini belirten Öztürk, disiplinli bir yaşam sürmeye gayret ettiğini vurgulayarak, "İnşallah büyüyünce polis olacağım ama bu işten de vazgeçmeyeceğim. İkisini bir arada sürdürmeyi düşünüyorum. Burada çekiç sallarken boksta torbaya yumruk atıyorum. Okçulukta hedefi tam 12'den vurmak gibi makineleri gözümde canlandırarak çalıştırmaya odaklanıyorum. Sürekli kendimi geliştiriyorum. Babamın yanında olmak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Hurda metalin yeniden ekonomiye kazandırıldığı atölyede baba-kızın omuz omuza verdiği emek, genç yaşta üretim bilinci kazanmanın somut örneğini oluşturuyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı