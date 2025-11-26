Baba Kız Aynı Hastanede Hekim Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Denizli Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zeki Dağlıoğlu, mesleğinin 29. yılında aynı hastaneye hekim olarak atanan kızı Dr. Zeliha Dağlıoğlu ile birlikte şifa dağıtıyor.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan Dr. Zeliha Dağlıoğlu, babası Op. Dr. Zeki Dağlıoğlu'nun 2018 yılından bu yana beyin cerrahı olarak görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesine atandı. Hastaların iyileşmesi için birlikte çaba sarf eden baba kız, aynı hastanede görev yapmanın gurur verici olduğunu belirtti. Kızı ile aynı hastanede görev yapmanın çok mutluluk ve onur verici bir durum olduğunu belirten Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zeki Dağlıoğlu, "Ben meslek hayatımın 29. senesindeyim. Denizli Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Kliniği'nde 2018 yılından bu yana çalışmaktayım. Kızım bu yıl Pamukkale Üniversitesi'nden mezun oldu ve bizim hastanemizde Acil Servis hekimi olarak çalışmaya başladı. İkimize baba-kız olarak aynı hastanede çalışmak nasip oldu. Tabii bu çok mutluluk verici, onur duyduğum bir durum. Çok sevinçliyim bu yönden. O da ülkemizde vatandaşlarımıza doktor olarak hizmet ediyor. Beraber aynı yerde çalışmak ayrıca bir keyif oluşturuyor. Kızım iş yerinde çok disiplinlidir, ikimiz de öyleyizdir. Çünkü iş ortamı daha farklıdır. Burada baba kızdan daha farklı ciddi doktor ilişkisi ön planda oluyor. Ama evde tabii ki direkt baba kız gibiyiz. Hatta hastanenin kapısından itibaren işler değişiyor. Hastaneden çıktığımız anda baba kız oluyoruz. Hastane içerisinde baba kız olsak bile ciddi doktor ilişkimiz ön planda olup, hastalar için en uygun ne yapılacaksa onu yapıyoruz. Kızım Zeliha öğrenciliğinden bu yana öğrenmeye de her zaman çok meraklıydı. Bu yüzden ev ortamında da genellikle sohbetlerimiz tıp alanından oluyor, mesleğimizle ilgili bilgi alışverişi çok yapıyoruz" dedi.

"Evde iyi bir baba kız ilişkimiz var, fakat hastanede olabildiğince daha ciddi bir ilişkimiz var"

İlk görev yerinin babasının çalıştığı hastane olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ve kendisini şanslı hissettiğini dile getiren Dr. Zeliha Dağlıoğlu ise, "Ben bu sene Tıp Fakültesini yeni bitirdim ve Denizli Devlet Hastanesi'nde göreve başladım. Yaklaşık 2 aydır burada babamla beraber çalışıyoruz. Nöbetlerde denk geldiğim zamanlarda tabii ki hastaları sorabiliyorum. Bugün de beraber aynı gün nöbetteyiz. Beraber çalışmak gayet keyifli oluyor. Evde iyi bir baba kız ilişkimiz var, fakat hastanede olabildiğince daha ciddi bir ilişkimiz var. Hatta benim nöbette olup, onun evde olduğu zamanlarda bazen kendisine danıştığım durumlar olabiliyor, bana yardımcı oluyor" diye konuştu. - DENİZLİ