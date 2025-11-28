Azerbaycan'da 'Bir Millet, İki Devlet' Temalı Konser Düzenlendi

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Türkiye ve Azerbaycan'a ait müzikal eserler seslendirildiği "Bir millet, iki devlet" temalı konser programı katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Bir millet, iki devlet" temalı konser programı düzenledi. Etkinlik katılımcıların büyük ilgisini topladı. Azerbaycan Milli Flarmoni'sinde gerçekleştirilen konserde, Türkiye ve Azerbaycan'a ait müzikal eserler seslendirildi. Program, aynı zamanda Harput Senfonisi'nin ilk yurt dışı konseri olma özelliğini taşıdı. Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ve Türkiye Azerbaycan Mezunlar Derneği Başkanı Telman Nusretoğlu, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı'nın Yöneticileri Kadirhan Sunguroğlu, Vedat Kent, Fethi Aslan, Erdinç Fırat, Mehmet Yaramanoğlu ve Mehmet Yılmaz da katıldı.

Konser öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Sunguroğlu, "Kültürümüz deyince musikimiz, edebiyatımız, tarihimiz aslında her yönüyle kültür hizmeti yapıyoruz. Bu kapsamda bundan 15 yıl önce tarihi Harput Elazığ Türkülerimizi çok sesli hale getirdik ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde senfoni orkestraları tarafından icra edilen bugün sizlere sunacağımız konseri oluşturduk derken bu kültürümüzü Türkiye sınırların dışına taşımaya başka ülkelere taşımaya karar verdik. Elbette ilk aklımıza gelen dost ve kardeş Azerbaycan'dır. Zaten Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlet, iki kardeş ülke ama Elazığ'ın özel bir yakınlığı var. Elazığ halkı Azerbaycan Türkleriyle aynı boydan aynı soydan geliyor bizim şivelerimiz benziyor. Hemen hemen aynı şiveyi kullanıyoruz. Müziklerimiz, makamlarımız, şiirlerimiz benziyor. Bu benzer kültürden dolayı ilk tercih ettiğimiz ülke Azerbaycan ve onun güzel başkenti Bakü oldu" dedi.

"Coğrafyamızda muazzam bir hat vardır, Kerkük, Harput ve Bakü Hattı"

Azerbaycan'ın kalbi Bakü'de bulunmaktan çok büyük bir gurur duyduğunu belirten Turus, "Çünkü bu akşam benim için sadece resmi bir görev değil, aynı zamanda bir sıla hasretini giderme akşamıdır. Zira ben bu sahnede yankılanacak, ezgilerin doğduğu toprakların yani Elazığ'ın bir evladıyım. Harput'un mayasıyla yoğrulmuş, o kültürle büyümüş bir kardeşinizim. Coğrafyamızda muazzam bir hat vardır, Kerkük, Harput ve Bakü Hattı. Bu öyle bir hattı ki Kerkük Kalesi'nde Türkmen kardeşimiz bir hoyrat çığırsa o feryadın yankısı Harput Kalesi'nde maya olur. En azından çayda çıra olur, yanar, Hazar'ı aşar, Bakü'de muğam olur, yürekleri dağlar. İşte bu akşam Elazığ Kültür ve Tanıtım Vakfı'nın kıymetli gayretleriyle o kadimi Harput musikisinin çok sesli müziğinin evrensel dediğiyle buluştuğu Harput senfonisine şahitlik edeceğiz. 2013 yılında Elazığ'da başlayan Ankara'dan İstanbul'a İzmir'den Adana'ya uzanan bu sanat yolculuğunun bugün bir millet iki devlet şiarıyla Bakü'de zirveye ulaşması bizler için büyük bir gururdur. Bu proje kökleri 4 bin yıla dayanan Harput kültürünün dünyaya açılan penceresidir. Bu akşam Şef Bucar Haykin ve Şef Mustafa Mehmandarova'nın yönetiminde Yemen türküsünden Sarı Gelin'e, Çırpınırdı Karadeniz'den Türk marşına uzanan eserler kardeşliğimizin en güzel nişanesi olacaktır. YETED olarak bizler Türk dünyasının kültürel mirasını yaşatmayı ve tanıtmayı en stratejik gönlümüz olarak katlediyoruz. Tüm çalışmalarımız bu zeminde bir anlam ve değer kazanıyor. Ankara'da 1988'den beri binlerce gence burs veren Harput'u UNESCO Dünya Mirası Yolu'na taşıyan Elazığ Kültür ve Tanıtım Vakfı'na bu vizyoner çalışmaları için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz aynı memleketin çocuklarıyız"

Türkiye ve Azerbaycan'ın ezeli kardeşler olduğunu belirten Büyükelçi Birol Akgün, "Bunun tarihini biz yazmadık, Allah yazmış. Biz aynı memleketin çocuklarıyız. Bahtiyar Vahabzade'nin çok güzel dile getirdiği gibi dinimiz bir, dinimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yurdumuz bir, şarkımız bir, türkümüz bir, Azerbaycan Türkiye. Bizim dinlerimize, şarkılarımıza, türkülerimize, şiirlerimize kadar hepsi bir binlerce yıldır böyle gelmiş. Ama bunun modern formda çok sesli bir ortamda bir senfoni eşliğinde Türkiye'den Elazığ'ımızdan güzel yurdumuzun doğu ucundan gelip Bakü'de bizlerle birlikte olan ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere çok büyük bir katkı sağlayan Elazığ Kültür Vakfımıza, diğer sponsorluğumuza ve bu güzel akşama bizlerle birlikte paylaşmak için buraya gelen siz dostlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BAKÜ