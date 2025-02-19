Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert sözleri var
Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, bir ilçede okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan Özel'e sert sözler

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı

Ayvalık'ta Gönüllüler Sokak Hayvanları İçin Besleme Projesi Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gönüllülerin oluşturduğu 'Ayvalık Pati Mutfak' grubu, sokak hayvanlarının karınlarını doyurmak için yemek yapıyor. İş insanı Tamer Delibaş'ın öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 60 kişi, her gün 200 sokak hayvanı için yemek hazırlıyor ve dağıtıyor. Proje, yerel halk tarafından takdirle karşılanıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; sokaklarda aç kalan sokak hayvanları için bir araya gelen gönüllüler, sokak canlarının karınlarını doyurabilmek için örnek bir iş birliğine imza atıyorlar.

Medya dünyasında uzun süre faaliyet gösteren iş insanı Tamer Delibaş'ın öncülüğünde bir sosyal medya platformu sayfasında bir araya gelen gönüllü vatandaşlar, her gün yaklaşık 200 sokak hayvanı için yemek yapıyor ve bu yemekleri sokak canlarına dağıtıyorlar.

Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'nda İş İnsanı Delibaş'ın çiftliğinde her gün öğle saatlerinde buluşan yaklaşık 60 kişilik "Ayvalık Pati Mutfak" grubu, hummalı çalışmalarla örnek bir hizmete imza atıyor.

Yaklaşık iki aydan bu yana İş İnsanı Tamer Delibaş'ın finanse ettiği yiyecekleri, imece usulüyle sağlıklı sıcak mamaya dönüştüren gönüllülerin bu çabaları ilçe halkı tarafından da takdirle karşılanıyor.

Gönüllülerin karınlarını doyurdukları sokak hayvanlarının ise aç kalmadıkları için saldırganlıklarının da sona erdiği bildiriliyor.

Yaptıkları anlamlı proje hakkında bilgiler veren İş İnsanı Tamer Delibaş, 30 yıldan bu yana Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yaşadığını anlattı.

Çiftliğinde sokak hayvanları için sağlıklı gıda üretimi için gönüllü bir çalışma başlattıklarını belirten Delibaş, "Yaklaşık 60 kişiden oluşan gruplarındaki arkadaşlarının haftanın bir günü iki saat çalışarak dönüşümlü olarak mama üretimimize katkıda bulunuyor. Biz bu yola çıkarken hiç kimseden destek almadan bu işe başladık. Hiç kimseden de herhangi bir ekonomik destek de beklemiyoruz. Evet bu işi ciddi bir maliyeti var. Ama bu konuda birlerinin de elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Ben ve arkadaşlarım bu masrafları şahsi olarak karşılıyoruz. Sokaklardan sahiplendiğimiz kendi köpeklerimiz için başlattığımız bu projeyi Ayvalık genelindeki tüm sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik genişletmeye çalışıyoruz" dedi.

Bir sosyal medya platformunda oluşturdukları tamamen gönüllü bir hareketi hayata geçirdiklerini kaydeden Tamer Delibaş, "Dernekleşmeyi düşünmüyoruz. Gönülden bu çalışmalara katılanlar, zaten mama yapmak için buraya gelirken beraberlerinde bir kilo ciğer, iki kilogram patates, pirinç, bulgur, yağ gibi malzemeleri de beraberinde getiriyorlar. Ama biz gönüllülerimizden sadece kendi bölgelerindeki sokak hayvanları için bizlerle birlikte üretim ve dağıtımda bulunmalarının yanı sıra burada üretilen mamalarla kendi sokaklarından canları beslemelerini istiyoruz. Başka da hiçbir beklentimiz yok zaten" dedi.

Gönüllülerden Ahmet Mutlutürk ise, çocukluğundan bu yana Ayvalık'ın Cunda Adası'na ait Çataltepe mevkiinde yaşadığını vurgulayarak, "Yaşadığım Çataltepe mevkiinde yıllardan bu yana yazlıkçılardan tarafından bırakılan birçok sokak hayvanı bulunuyor. Bu sokak hayvanlarının zaman içinde de popülasyonu her geçen gün artış gösteriyor. Kış mevsiminde sitemizde hiç kimse olmadığı için bu hayvanlar aç kalıyor. Bizler de burada oluşturduğumuz gönüllüler grubumuzla birlikte bu sokak hayvanlarının karınlarını doyurabilmek için çabalıyoruz. Bu işin finans kısmını Tamer Bey kendi cebinden karşılıyor. Hiç kimseden maddi bir destek almadan tamamen kendisi karşılıyor. Biz de kendisine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Gönüllülerden Sezer Knöcher de, projenin mimarı Tamer Delibaş'ı uzun süredir tanıdığını ve hayvanseverliğini her zaman takdir ettiğini söyleyerek, "Şu anda da bu projeyi hazırlayarak, topluma örnek olması gerçekten takdire şayan. Böylesi bir proje zaten biz hayvanseverlerin de ortak düşüncesiydi. Bu hepimizi memnun etti. Ben bu projenin hayata geçirildiğini birkaç gün önce duydum. Çevremdeki arkadaşlarımı da bu projeye kanalize ettim. Çünkü bu proje için bize hayvan dostları lazım. Bence toplumdaki insanları bu tür projeler için teşvik etmek gerekiyor. Ayvalık'taki tüm hayvan dostlarını maddi olarak destek veremeseler de en azından buraya gelip yemeklerin yapılmasına katkı vermeye davet ediyorum. Umarım ülkemizdeki herkes sokak canlarının karınlarının doyurulması konusunda benzeri projelerin hayata geçirilmesine destek verir" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
img

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Hastane müdürü HTS kayıtlarını istedi: Bakan ile konuştu
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.