Ayvalık'ta Düşman İşgalinden Kurtuluşun 101. Yılı Kutlandı

Ayvalık'ta kurtuluşun 101'inci yıl dönümü gece Onur Akın konseri ve gündüz düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Serkan Sarı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, Ayvalığımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, cumhuriyetimizin bugünlere taşınmasında alın teri döken ve emek veren tüm kadroları rahmet ve saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimize rahmet, şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dünya halklarına örnek olan bir bağımsızlık mücadelesi ve özgürlük hikayesi Ayvalık'ta 29 Mayıs 1919'da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılan ilk askeri kurşun ile yazıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Antlaşması'ndan kısa bir süre sonra Ayvalık 29 Mayıs 1919 günü düşman tarafından işgal edildi. Ama askerimiz esarete daha işin başında karşı çıkmasını bildi. Yarbay Ali Çetinkaya İlk askeri kurşunu atarak düşmana meydanı bırakmadı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu vatan sevgisi ve bu direnç, bu milli birlik üzerinde yüz yıllardır yaşadığımız toprakların onurudur. Ayvalık'ta İngiliz destekli Yunan askerlerine karşı 3,5 yıl sürdürülen bu onurlu mücadele, Atatürk'ün dediği gibi bir milletin makus talihinin değişimidir. Bu topraklardaki mücadeleyi vermiş atalarımızın torunları olmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz. O nedenle, kahramanlarımızın 101 yıl önce bize ve gelecek nesillere emanet ettiği destan Ayvalığımızın parçası olan bizlere, çok ayrı gurur veriyor. Ayvalık'ın Cumhuriyet'i ve temsil ettiği tüm değerleri sahiplenmesi; Kuva-yi Milliye ve demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 15 Eylül ruhuyla ilgilidir. Ayvalığımız, Kurtuluş Savaşı'nın, Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman askerleri tarafından kazanılması sonucunda 15 Eylül 1922 günü bu işgalden kurtuldu. Bugün bu büyük günün 101. Yıl dönümü. 15 Eylül aynı zamanda milli dayanışma ve bütünleşmeyi sağlayıp, millet olma gururu ve sevincini yaşadığımız ve ulusal onurumuzu koruma mertebesine ulaştığımız çok önemli ve tarihi bir gündür."

"SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR"

Tarihler boyunca hiçbir dönemde esareti asla ve asla kabullenmeyen Türk milletinin, Ata'sına en başından beri inandığını ve Ata'nın 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' inancıyla kurtuluş mücadelesini başlattığını hatırlatan Başkan Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli mücadelede akıtılan şehit kanlarının, çekilen tüm çilelerin, on binlerce yitirilen kayıpların hepsinin bugün bizim daha rahat ve huzurlu olmamız için yapılan çok büyük fedakarlıklar olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz ve unutmayacağız. Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek, gösterdikleri kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak ve beraberliği güçlendirmek için, geçmişi hafızalarımızda daima canlı tutuyoruz. Özgür ve bağımsız yaşadığımız bu topraklarda 101 yıldır aynı coşku dolu ruhla hürriyetimizi kutlamanın mutluluğunu bugün de yaşıyoruz. Ben şunu her zaman ve her yerde tekrarlıyorum: Ayvalık, bağımsızlık yolundaki direniş destanının simge bir kentimiz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ayvalık'ta ilk askeri kurşunu atarak düşmana direniş bilincini vatan sathında ateşleyen Yarbay Ali Çetinkaya'yı, Ayvalık'ın kurtuluşunun 101. yılında hertürlü maddi ve manevi zor koşullara rağmen savaşlar tarihinin en büyük direnişini gerçekleştiren silah ve yol arkadaşlarını her zaman saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarının 101 yıl önce sergilediği azim, kararlılık ve cesaret kurtuluş mücadelesi veren dünya halklarına olduğu gibi hepimize ilham kaynağı olmuştur. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu uğurdaki tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim, ruhları şad olsun. İyi ki bu ülkenin bu toprakların insanlarıyız. 15 Eylül Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun."