Ayvacık Ziraat Odası Başkanı'ndan fındık işçileri için atıl okul önerisi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, fındık sezonu öncesi tarım işçilerinin yaşadığı barınma sorununa dikkati çekerek, kullanılmayan okulların mevsimlik tarım işçilerine tahsisini önerdi.

Fındık sezonunun başlamasına kısa süre kala Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı barınma sorunlarının çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Avcı, fındık sezonu nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelecek tarım işçilerinin uygun olmayan şartlarda barınmak zorunda kaldığını belirterek, "Emekçilerimiz, çiftçilerimiz alın teriyle çocuklarının rızkını kazanmak için Şanlıurfa'dan, Gaziantep'ten, Hatay'dan, Adana'dan ve Türkiye'nin birçok şehrinden geliyor. Ancak tarım işçilerimiz gelişigüzel kurulan çadırlarda birçok zaruri ihtiyacını karşılamak zorunda kalıyor" dedi.

Tarım işçilerinin özellikle duş gibi temel ihtiyaçlarını dahi zor şartlarda gidermeye çalıştığını ifade eden Avcı, "Dört tane kazık çakıp branda ile çevrilen alanlarda insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması kabul edilebilir bir durum değildir" diye konuştu.

"ATIL DURUMDAKİ OKULLAR TARIM İŞÇİLERİNE AÇILSIN"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunan Erdal Avcı, kullanılmayan okul binalarının geçici barınma alanı olarak değerlendirilmesini istedi.

Avcı, "Ayvacık ilçemizde yıllardır kullanılmayan, kapalı durumda olan birçok ilköğretim okulumuz bulunmaktadır. On beş, yirmi yıldır atıl duran, çerçevesi kırılan, camı dökülen, kapıları çürüyen bu binalarımız değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Keskinoğlu Mahallesi'ndeki okul binasının buna örnek olduğunu belirten Avcı, "Sadece bu okulda bile en az 40-50 insanımızın barınma imkanı sağlanabilir. İnsanlarımız burada temel ihtiyaçlarını daha sağlıklı şartlarda karşılayabilir" dedi.

Kaynak: ANKA