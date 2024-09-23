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Ayşe Böhürler, 21. Yüzyılda Genç Olmak Konferansında Deneyimlerini Paylaştı

Ayşe Böhürler, 21. Yüzyılda Genç Olmak Konferansında Deneyimlerini Paylaştı
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Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde '21. Yüzyılda Genç Olmak' konulu konferansta gençlere geçmişte yaşanan sorunları unutmamaları ve geleceğe yönelik sorumluluklarını hatırlattı.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ; Kayseri'nin en başarılı liselerinden birisi olan Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilgelik Atölyesi'nde '21.Yüzyılda Genç Olmak' konulu konferans vererek, 28 Şubat döneminde yaşanan sıkıntıları anlattı.

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Bilgelik Atölyesi misafiri olarak katılan Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ; '21. Yüzyılda Genç Olmak' konulu söyleşide konuştu. 28 Şubat döneminde başörtülü olarak yaşadığı sıkıntıları, gazetecilik mesleğinde yaşadığı sorunları anlatan Milletvekili Böhürler, vesayet sisteminin o dönemde gençler arasında oluşturduğu sıkıntılardan bahsetti. Milletvekili Ayşe Böhürler, gençlerin rol model olarak kendilerine örnek alacakları şahsiyetleri çok dikkatli belirlemeleri, milletin değerlerine,kültürüne ve milli değerlere sahip çıkmaları gerekliliğinden de bahsetti. İmam Hatip Liseli gençlerin ilgiyle izlediği konferansta Milletvekili Böhürler, 21. yüzyıl gençlerinin zamanı iyi okumaları, teknolojik okur yazarlık düzeylerini geliştirmeleri gerektiği üzerinde durdu.

Gençlerin geçmişte yaşanan sorunları unutmamaları, o sorunlardan dersler çıkarmaları gerektiğini hatırlatan Böhürler; geleceğin, sağlam geçmiş bilgisi ve kaliteli eğitimden geçtiğini vurgulayarak dil bilmenin, harita okumanın, dünya olaylarını takip etmenin gençler için çok önemli olduğunu, ülkeyi ileri taşıyacak olan gençlerin bu sorunluluklarını unutmamaları gerektiğini hatırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayşe Böhürler Milletvekili Konferans Erciyes kayseri

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