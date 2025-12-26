Kaymakam Bayram kurumlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerini ve İlçe Devlet Hastanesi personelini ziyaret ederek, kurumlarda incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerine Halk Eğitimi Merkezi ile başlayan Kaymakam Bayram, kurumda devam eden eğitim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Merkez bünyesinde açılan kursların ilçenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu belirten Bayram, kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe Devlet Hastanesine geçen Kaymakam Bayram, Başhekimlik görevine atanan Dr. Mert Fatih Kesen'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Bayram, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile hastanenin genel durumu hakkında Başhekim Kesen ile istişarelerde bulundu.

Kurum temaslarının ardından ilçe merkezinde esnaflarla bir araya gelen Kaymakam Bayram, esnafların talep ve beklentilerini dinledi. Bayram, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, görüş ve önerilerini aldı. - BAYBURT