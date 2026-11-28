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Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu bünyesinde Tarih ve Kültürel Miras Kulübü öncülüğünde hazırlanan 'Osmanlı Sokağı düzenlenen törenle açıldı.

Sokağın açılışını, Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin yaptı. Bilgin, açılışın ardından öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan sokakta öğrenciler, geleneksel dokularla oluşturulan alanda tarihi ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacak. Çalışma kapsamında geçmiş ile bugün arasında bağ kurulması ve öğrencilerin kültürel değerleri yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı