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Aydın Yenipazar'da sekiz köşeli şapka yapımı kursu açılacak

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Aydın Yenipazar'da sekiz köşeli şapka yapımı kursu açılacak
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Yenipazar'da geleneksel sekiz köşeli şapka yapımının gelecek nesillere aktarılması için Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurs açılacak. Önümüzdeki hafta başlayacak kursta usta ve öğreticiler, zanaatı kursiyerlere uygulamalı olarak aktaracak.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde geçmişten günümüze taşınan geleneksel sekiz köşeli şapka yapımının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurs açılacak. Önümüzdeki hafta başlayacak kurs kapsamında ilçenin köklü zanaatlarından olan şapka yapımı, usta ve öğreticiler tarafından kursiyerlere aktarılacak.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Halk Eğitimi Merkezi'nde başlayacak Geleneksel Sekiz Köşeli Şapka Yapımı Kursu öncesinde çalışmaları yerinde değerlendirdi. Ziyarette okul yöneticileri, Halk Eğitimi Merkezi öğretmeni Betül Tuğba Curebay ve ilçenin bu zanaatının son ustalarından Nedim Samancı bir araya geldi. Geleneksel şapkanın yapım süreci hakkında bilgi alan Akyol, zanaatın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçenin son ustaları arasında gösterilen Nedim Samancı ise geleneksel sekiz köşeli şapkanın yapımını öğretmen Betül Tuğba Curebay'a uygulamalı olarak göstererek yılların bilgi ve deneyimini aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol'un girişimleriyle hayata geçirilen kursla birlikte Yenipazar'a özgü geleneksel şapka yapımının yeni nesillere öğretilmesi ve ilçenin kültürel mirasının yaşatılması amaçlanıyor. Kurs kapsamında katılımcıların, şapkanın yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrenmesi ve edinilen bilgi ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılması planlanıyor. Yenipazar'da geçmişten günümüze ulaşan sekiz köşeli şapkanın, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılacak kursla birlikte yeniden usta-çırak ilişkisi içerisinde yaşatılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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