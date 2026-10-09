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Aydın Valisi Varol, muhtarları makamında kabul edip talepleri dinledi

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Aydın Valisi Varol, muhtarları makamında kabul edip talepleri dinledi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelindeki muhtarları makamında kabul ederek mahalle ihtiyaçlarını ve vatandaş taleplerini değerlendirdi. Varol, muhtarların kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki köprü rolüne dikkat çekti; iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini değerlendirdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan muhtarları makamında kabul ederek mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede muhtarların kamu kurumları ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çeken Vali Varol, yerel ihtiyaçların karşılanması ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı. Muhtarların mahallelerdeki ihtiyaçların tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesindeki rolüne değinilen görüşmede Vali Varol, muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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