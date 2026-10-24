Aydın Söke'de motosiklet sürücüsü öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yenikent Mahallesi Güvenalgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki otomobil ile Eren A.'nın kullandığı 48 AOH 902 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Eren A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Eren A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı