Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Şehir Hastanesi'nde hasta hakları için stant kuruldu, hastalara karanfil verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Şehir Hastanesi'nde hasta hakları için stant kuruldu, hastalara karanfil verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Şehir Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kapsamında kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara hasta hakları anlatıldı ve broşür dağıtıldı. Hastane yönetimi, servislerdeki hastaları ziyaret ederek görüş ve taleplerini dinledi, hastalara karanfil takdim etti.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar hasta hakları konusunda bilgilendirilirken, hastanede tedavi gören hastalara da karanfil takdim edildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü dolayısıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Hastanede kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara hasta hakları konusunda bilgi verilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları haklar konusunda bilinçlenmelerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, hasta haklarının sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ve hastane yöneticileri de bilgilendirme standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikler kapsamında hastane yöneticileri, servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenen hastane yönetimi, hasta haklarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak hastaların görüş ve taleplerini dinledi. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde hastalara karanfil takdim edildi.

Hasta haklarına saygı, hasta memnuniyeti ve insan odaklı sağlık hizmeti anlayışının önemine dikkat çekilen etkinliklerde, kaliteli sağlık hizmetinin yalnızca tedavi süreciyle sınırlı olmadığı, hastaların haklarının korunması ve kendilerine değer verildiğinin hissettirilmesinin de büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Brown'dan olay sözler: Galatasaraylılar böyle kadın gibi...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular birbirine girdi
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında

23 şirkete kayyum atandı, onlarca kişi gözaltında
Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu para biriktirme sırrını açıkladı: Ev de araba da aldım
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

Mert Hakan'dan polisimize büyük ayıp!