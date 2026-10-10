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Aydın Karpuzlu'da polis, sahte polis/asker/savcı dolandırıcılarına karşı uyardı

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Aydın Karpuzlu'da polis, sahte polis/asker/savcı dolandırıcılarına karşı uyardı
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Aydın Karpuzlu’da polis ekipleri, kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirdi. Uyarılarda kamu görevlilerinin telefonla para, altın veya şifre istemeyeceği belirtildi; şüpheli aramalarda 112’ye başvurulması istendi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde polis ekipleri, kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgesindeki iş yerleri, parklar ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelerek iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Çalışmalarda, kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan kişilerin terör örgütü soruşturması, gizli operasyon, hesap güvenliği, ödül ve çekiliş gibi bahanelerle vatandaşlardan para, altın veya kişisel bilgi talep edebildiğine dikkat çekildi.

Yetkililer, hiçbir kamu görevlisinin telefon aracılığıyla vatandaşlardan para, altın ya da hesap şifresi talep etmeyeceğini vurgulayarak şüpheli aramalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Vatandaşlara, dolandırıcılık şüphesi taşıyan bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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