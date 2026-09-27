Haberler

Aydın Karacasu'da Kaymakam Battal başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Karacasu'da Kaymakam Battal başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Karacasu'da Kaymakam Battal başkanlığında düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı'nda yeni eğitim dönemi için alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıya katılan kurum amirleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesi için yapılacak çalışmaları ele aldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde eğitim-öğretim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler, düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilçede görev yapan ilgili kurum amirleri katıldı. Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmelerine yönelik yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda, okul güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Toplantıda eğitim-öğretim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arasında yürütülecek çalışmalar ve alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. İlgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Battal başkanlığındaki toplantıda, ilçedeki eğitim kurumlarında güvenli bir eğitim ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı

Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Hastane yatağından çağrı yaptı, binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

Herkes 'intihar edecek' sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Uzman isimden korkutan uyarı! 'Türkiye'de yıkım eşiği çok düşük'

Uzman isimden korkutan uyarı! "Yıkım eşiği çok düşük"
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı

Kante'nin alacağı maaş açıklandı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu! Şaşırtan sıralama

En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar

Toplantı başlar başlamaz ortalık karıştı! Aziz Yıldırım küplere bindi