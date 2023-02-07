Aydın Karacasu'da Afet Bölgesi İçin Yardım Toplanıyor... 70 Yaşındaki Ayşe Mert: "İçimiz Yandı, Ciğerimiz Yandı"

Aydın’ın Karacasu ilçesinde vatandaşlar, deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Çamköy'den ilçeye yardım paketleriyle gelen 70 yaşındaki Ayşe Mert, "Olmasaydı keşke. Biz de gelmeseydik buralara. İçimiz yandı, ciğerimiz yandı. Ne yapalım, elimizden geldiği kadar" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşlar, deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Çamköy'den ilçeye yardım paketleriyle gelen 70 yaşındaki Ayşe Mert, "Olmasaydı keşke. Biz de gelmeseydik buralara. İçimiz yandı, ciğerimiz yandı. Ne yapalım, elimizden geldiği kadar" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm yurtta olduğu gibi Aydın Karacasu'da da vatandaşlar seferber oldu. Yardımların her gün sabah saat 20.30 ile gece 24.00'a kadar Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Sosyal Market'e teslim edilebileceği bilgisi verildi.

"TIRLAR DOLDUKÇA AFET BÖLGESİNE ULAŞTIRILACAK"

Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yardım kampanyasıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen depremle ilgili olarak nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Aydın HalkBank Merkez Şubesi TR 12 0001 2009 5330 0005 0001 95 nolu hesaba bağış yapabileceklerdir. Deprem bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız için kışlık mont, atkı, battaniye, eldiven, kıyafet, ısıtıcı, uyku tulumu, bebek bezi ve sair ihtiyaçlara yönelik bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız bağışlarını Hükümet Konağı yanı Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Markete teslim edebilir."

"İÇİMİZ YANDI, CİĞERİMİZ YANDI"

Karacasu'da da vatandaşlar seferber olurken Çamköy'den ilçeye yardım paketleriyle gelen 70 yaşındaki Ayşe Mert ise, "Olmasaydı keşke. Biz de gelmeseydik buralara. İçimiz yandı. Ciğerimiz yandı. Ne yapalım, elimizden geldiği kadar, ufak büyük yardım etmeye çalışıyoruz. Battaniye, giyecek, çocuk, genç eşyası, mont, ceket, ayakkabı getirdim. Kızılay'ımıza da yardım ettik. Allah bugünler için yarattı bizleri" şeklinde konuştu.