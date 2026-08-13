Aydın İnciri İçin Saha Eğitimleri Sürüyor: 2 Bin 402 Üreticiye Ulaşıldı

Dünyaca tanınan ve Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Aydın incirinin kalitesinin, güvenilirliğinin ve marka değerinin korunması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında üreticilere yönelik saha eğitimleri devam ediyor. Valilik Tebliği doğrultusunda planlanan 207 eğitim toplantısından 111'i gerçekleştirilirken, toplantılara 2 bin 402 üretici katıldı.

Aydın'ın verimli toprakları ve uygun iklim şartlarıyla özdeşleşen, kent ekonomisinin önemli tarımsal ürünlerinden olan Aydın incirinde yeni sezon öncesi kalite ve sürdürülebilirlik çalışmaları sürüyor. İklim değişikliği, üretim şartlarındaki değişimler ve küresel pazarlardaki rekabetin ortaya çıkardığı yeni şartlar karşısında incirin kalite ve marka değerinin korunması amacıyla kamu kurumları ile sektör paydaşlarının iş birliğinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında 9 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen İncir Sektör Paydaşları Toplantısı'nda, 2026 yılı kuru incir sezonu öncesinde Aydın incirinin üretim, ihracat ve pazarlama süreçleri değerlendirildi. Toplantıda sektörün mevcut durumu ve karşılaşılan sorunlar ele alınırken, üretim ve ihracattaki başarının sürdürülebilmesi için kamu kurumları, araştırma enstitüleri, meslek odaları, üretici örgütleri, kooperatifler ve sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Türkiye'deki incir üretiminin yüzde 58'i Aydın'dan

2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin yaklaşık 368 bin tonluk incir üretiminin 214 bin tonu Aydın'da gerçekleştirildi. Aydın, yaklaşık 39 bin hektarlık üretim alanı ve 6,6 milyon meyve veren ağaç varlığıyla Türkiye'nin incir üretim alanlarının yüzde 65'ine, meyve veren incir ağacı varlığının ise yüzde 59'una sahip bulunuyor. Kentte üretim alanlarının yaklaşık yüzde 22'sinde ise organik incir üretimi yapılıyor. Aydın incirinin kalitesinin korunması ve geleneksel üretim unsurlarından biri olan ilek arıcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla da yeni bir çalışma başlatıldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, "Aydın İli Mülki Sınırları İçerisinde İncir Kalitesinin ve İlek Arıcılığının Korunması ile İncir Yetiştiriciliğinin Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine İlişkin Valilik Tebliği (Tebliğ No: 2026/1)" ilgili kurum ve sektör temsilcilerine aktarıldı.

Üreticilere ilek arıcılığı ve hijyen eğitimi

Valilik Tebliği doğrultusunda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik personelleri tarafından üreticilerin bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında olgunlaşmamış ilek satışı ve belgesiz ticarete yönelik kısıtlamalar, ilek arıcılığı, incirin kurutulması ve depolanması ile hijyen ve gıda güvenilirliği konularında toplam 207 eğitim toplantısı planlandı. Üreticilerin kullanımına sunulmak üzere bilgilendirici broşürler de hazırlandı.

11 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla planlanan eğitimlerden 111'i gerçekleştirilirken, toplantılara 2 bin 402 üretici katıldı.

Aydın incirinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki güçlü konumunun korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik personelleri tarafından saha çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Yürütülen çalışmalarla incirde kalite ve güvenilirliğin korunması, ilek arıcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretimin devamlılığının güvence altına alınması ve Aydın incirinin marka değerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı