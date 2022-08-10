Aydın haberleri! Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Mobil Ofis ile 4 Farklı Noktada İncelemelerde Bulundu

Aydın yerel haberi: Kent genelinde yaşanan sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için alan gezileri düzenleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile 4 farklı noktada incelemelerde bulundu.

Kent genelinde yaşanan sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için alan gezileri düzenleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile 4 farklı noktada incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alan gezilerini sürdürüyor. Kuşadası'nın dört bir yanında incelemeler yapan Başkan Ömer Günel, son olarak Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Meram Sitesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Tütüncüler Kavşağı ve Rose Mary Anı Evi'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Birim müdürlerinden planlanan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, vatandaşların istek ve önerilerini de dinledi.

Kuşadası'nda yatırım ve hizmet çağının yaşandığını belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizin çehresini değiştirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte durmadan çalışıyoruz. Bugün de belirlediğimiz bölgeleri dolaşarak yapmayı planladığımız çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduk. Ayrıca sorunları yerinde tespit ederek eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdik. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla Kuşadası uzun süredir görmediği yatırım ve hizmete kavuştu. Önümüzdeki süreçte de planlı yatırım ve çalışmalar hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.