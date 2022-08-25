Aydın haberleri | Koçarlı Belediyespor'dan transfer atağı

Aydın habere göre Aydın Süper Amatör Lig takımlarından Koçarlı Belediyespor, transfer atağı yaparak kadrosuna kattığı 15 futbolcu ile yeni sezon için anlaşma yaptı.

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından Koçarlı Belediye spor, transfer atağı yaparak kadrosuna kattığı 15 futbolcu ile yeni sezon için anlaşma yaptı.

Koçarlı Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen imza törenine Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kulüp Başkanı Timur Yüksel, Koçarlı Belediye spor Antrenörü Hızır Balcı, ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmayı hedefleyen Koçarlı Belediyespor, güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına başladı. Transfere yoğunlaşan Kulüp Başkanı Timur Yüksel ve yönetimi, iç transferde 4, dış transferde ise 11 olmak üzere toplam 15 futbolcuyu renklerine bağladı.

Koçarlı Belediyespor Kulübü anlaştığı stoperler Oğuz Kağan, Alim Dönmez ve Mertcan Taşçı, forvetler Tanju Kalkan, Mehmet Çakaloğlu ve Gürkan Efe, orta sahalar İlyas Yıldız, Yusuf Akoğlan, Mustafa Golgır, Samet Sert ve Cevdet Topçu, sağ bek Yusuf Atış, sol açık Hilmi Nalbatoğlu, sol bek Mehmet Sepetçi ve sağ açık Hakkı Gemici için imza töreni düzenledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediyespor Kulübü Başkanı Timur Yüksel ve yönetiminin hazır bulunduğu törende oyuncular, kendilerini Koçarlı Belediyespor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşma yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediyespor'a şampiyonluk yolunda başarılar dileyerek, "Takımımıza transfer ettiğimiz oyuncularımızın azimle, kararlılıkla şampiyonluğu göğüsleyeceklerinden hiçbir şüphem yok. Biz transfer görüşmelerinde zaten kendilerinden şampiyonluk sözü aldık. Hatasız, kazasız bir futbol sezonu olmasını diliyorum" dedi.

Koçarlı Belediyespor Kulübü'nün sadece futboldan ibaret olmadığının altını çizen Başkan Kaplan, kulüp bünyesinde çocukların 16-17 branşta spor yapma imkanına sahip olduğunu dile getirdi. Kaplan, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmada, spora büyük önem verdiklerini ifade etti.

Daha önceki sezonlarda BAL ve Aydın Süper Amatör Lig'inde kendisini kanıtlayan oyuncuları transfer ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Timur Yüksel de, "Hedefimiz şampiyonluk. Sahada iyi mücadele edeceğiz ve ahlaklı bir şekilde ligi tamamlayacağız. Sporcu arkadaşlarımıza güveniyoruz, başkanımızın da desteği arkamızda. İyi bir sezon geçirmeyi diliyorum. Diğer takımlara da başarılar diliyorum.

Futbolcular adına konuşan Koçarlı Belediyespor'un kaptanı Alim Dönmez, "Koçarlı Belediyespor'da futbolcu arkadaşlarımız ile günümüz. İlk günden itibaren şampiyonluk kelimesinin geçmesi, bizi onure ediyor. Buna da inandıran yine bizler olduk. Daha önceki senelerde diğer ilçelerde de şampiyonluk yaşadık. Geçen sene de Aydınspor'da namağlup şampiyon olduk. O ekipten de oyuncularımız var. Diğer takımlardan da elit oyuncularımızı kadromuza kattık. Desteği için Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Koçarlı Belediyespor'a şampiyonluğu getirip, BAL'da temsil edeceğiz. Yeni sezon hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN