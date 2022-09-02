Aydın haberleri! Efeler Kaymakamı Arıkan görevine başladı

Gelen Aydın haberine göre Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Aydın'ın Efeler ilçesine atanan Kaymakam İlker Arıkan yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Aydın'ın Efeler ilçesine atanan Kaymakam İlker Arıkan yeni görevine başladı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kaymakamlık görevini yürütürken Efeler Kaymakamlığı'na atanan İlker Arıkan, yeni görevine başladı. Daha önce Aydın'ın Köşk ilçesinde de görev yapan Kaymakam Arıkan, ilk görev gününde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise Efeler Kaymakamı Arıkan'a yeni görevinde başarılar diledi.

"Daha önce Köşk'te de görev yaptı"

1969 Uşak doğumlu olan İlker Arıkan, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını 1998 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında yaptı. Kaymakam İlker Arıkan'ın görev yaptığı yerler sırasıyla şöyle: Uşak Kaymakam Adayı, Denizli Acıpayam Kaymakam Vekili, Afyon Çobanlar Kaymakam, Adıyaman Samsat Kaymakam, Giresun Dereli Kaymakam, Tunceli Vali Yardımcılığı, Aydın Köşk Kaymakam, 2006 yılında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü, 2007-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Özel İdareler Birlikler ve Köyler Daire Başkanlığı ile Mali Yardımlar Daire Başkanlığı, 2014-2017 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı, 2017-2022 İstanbul Bahçelievler Kaymakam, 12/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı'nın 2022/392 sayılı Atama Kararı ile Efeler Kaymakamlığına atanmıştır. İngilizce bilen İlker Arıkan evli ve 3 çocuk babasıdır. - AYDIN