Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlamaları yapıldı

Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve acil servis çalışanları, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Acil sağlık hizmeti sunan çalışanlara teşekkür edildi ve pasta kesildi.

Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve acil servis çalışanları '1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi.

Ülke genelinde her ilin en uç noktalarına kadar yayılmış, 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren sağlık ordusunun olmazsa olmazlarından biri olan acil sağlık hizmeti kapsamında ihtiyacı oluşan herkese ücretsiz ve kesintisiz olarak 112 Acil Çağrı Hattı'nın aranması halinde en kısa sürede ulaşılarak, hasta ya da yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi yapılıp ihtiyaç halinde en uygun sağlık merkezine ulaştırılmaktadır. Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgi üzerinde görev yapanların haftası olarak kutlanmaktadır. Bu çerçevede Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve acil servis çalışanları '1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, "Yardıma en fazla ihtiyaç duyduğumuz anlarda, hemen yanı başımızda olan, bize sıcak bir tebessüm ile ellerini uzatanların, umutlarımızın tükendiği yerde umut olanların, can kurtarmak adına cansiperane mücadele veren, kar, kış, yağmur, çamur, gece, gündüz, bayram, tatil nedir bilmeden görev yaparak sevgiyi ve saygıyı fazlası ile hak eden, hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgi üzerinde görev yapan bütün Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlu olsun" dedi.

Aydın Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda da acil sağlık hizmetleri sunumunda görevli acil servis çalışanlarıma hastane yöneticileri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette acil servis çalışanlarına fedakarca gerçekleştirdikleri çalışmaları için teşekkür edildi.

Her iki hastanede de yapılan kutlamalarda acil servis çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayan hastane yöneticileri çalışanlar ile birlikte pasta kesti. - AYDIN