Aydın'dan Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Aydın merkez ve ilçelerden kutsal topraklara gidecek umre kafilesi düzenlenen programlarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Efeler, Nazilli ve Koçarlı'dan yola çıkan umreci kafilesi dualarla uğurlandı. Efeler ilçesi Bedir Camii'nde düzenlenen uğurlama programına katılan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Rahman'ın misafirleri olarak çıktığınız bu yolculuk değerli ve kutsal bir yolculuktur. Duaların kabul edildiği topraklarda bizlere, ülkemize, mazlum Filistin halkına, Doğu Türkistan'da ki kardeşlerimize ve tüm İslam alemine dua etmenizi istiyorum" dedi.

"Kardeşlerim, Peygamber şehri Medine-i Münevvere' ye Hz. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz" diyen İl Müftüsü Güneş, "Vefatımdan sonra beni ziyaret edene sağlığımda ziyaret etmiş gibidir diye buyuruyor Allah Resulü. O halde hayatında nasıl saygı gösterilmesi gerekiyorsa, Medine-i Münevverde bulunduğunuz sürece aynı saygıyı göstermeyi ihmal etmeyiniz. Dünyanın dört bir tarafından gelen Müslüman kardeşlerinizle aynı mekanlarda aynı ibadetleri yapacak, İslam kardeşliğinin hazzını, mutluluğunu yaşayacaksınız. Oralarda göğsünüzdeki ay-yıldızlı bayrağımızla ülkemizi temsil edeceksiniz. Ecdadımız asırlarca o kutsal beldelere hizmet ettiler. Rabbim bizlere onlara layık nesiller olmayı nasip eylesin. Yolculuğunuz şimdiden mübarek olsun. Rabbimiz her türlü kaza ve belalardan sizleri muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın yaptığı duaya hep birlikte amin diyen umreciler uğurlandı. - AYDIN