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Aydın’daki yeni adliye binasında Başsavcı Arısoy ve heyet inceleme yaptı

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Aydın’daki yeni adliye binasında Başsavcı Arısoy ve heyet inceleme yaptı
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Aydın Fatih Mahallesi'nde beton dökümüne başlanan yeni adliye binasında Başsavcı Uygur Kaan Arısoy ve heyet incelemede bulundu. Yaklaşık 1 milyar 678 milyon lira sözleşme bedelli projenin Şubat 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

Aydın'ın Fatih Mahallesi'nde beton dökümüne başlanılan yeni adliye binasında incelemelerde bulunuldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Aydın'da uzun süredir ihtiyaç duyulan yeni adliye binasının yapım çalışmaları devam ediyor. Fatih Mahallesi'nde yükselen projeyi ziyaret eden Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Kılıç ve beraberindeki heyet, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Heyet, projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın adalet hizmetleri kapasitesini artırması hedeflenen yeni adliye binası, yaklaşık 35 bin metrekarelik arsa üzerine inşa ediliyor. Bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşması planlanan binanın yaklaşık 53 bin metrekare kapalı alana sahip olması öngörülüyor.

Adalet Bakanlığının proje açıklamasına göre binada 221 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası ile 82 duruşma salonu yer alacak. Depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve güçlü teknolojik altyapıyla donatılması planlanan binanın, vatandaşlara daha modern ve konforlu bir ortamda adalet hizmeti sunması amaçlanıyor.

Yaklaşık 1 milyar 678 milyon lira sözleşme bedeli bulunan projenin Şubat 2028'de tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Yeni adliye binası için temel atma töreninin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Törenin tarihine ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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