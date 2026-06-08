Aydın'da yeni Adalet Sarayı için ilk kazma vuruldu

Aydın'da adalet hizmetlerinin daha modern ve işlevsel bir yapıda sunulması amacıyla planlanan Yeni Adalet Sarayı Projesi'nde ilk kazma vurulurken, Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki eski orman fidanlığı arazisinde başlayan çalışmalarda iş makineleri hafriyat ve temel hazırlık işlemlerine başladı.

Aydın'da adalet hizmetlerinin günün ihtiyaçlarına uygun, modern ve kapsamlı bir yapıda sunulması hedefiyle planlanan Yeni Adalet Sarayı Projesi'nde sahada çalışmalar başladı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmanın şantiye alanına girerek başlattığı çalışmalarda, Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki eski orman fidanlığı arazisinde ilk kazma vuruldu. Bölgede iş makineleri tarafından yoğun şekilde sürdürülen hafriyat ve temel hazırlık çalışmalarıyla birlikte, dev adliye kompleksinin yükseleceği alanda hareketlilik dikkat çekiyor. Mevcut adliye binasının fiziki kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle hayata geçirilen proje ile hem vatandaşlara hem de yargı mensuplarına daha modern ve işlevsel bir hizmet ortamı sunulması hedefleniyor. Yeni adliye sarayının tamamlanmasıyla birlikte adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan 35 bin metrekare arsa üzerine, bodrum, zemin, 5 normal kat olmak üzere inşa edilecek, toplamda 53 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan yeni adliye binasının ihale kapsamında belirlenen yapım süresinin de 2 yıl olduğu öğrenildi. İhalenin ardından çalışmalar başlarken binanın, planlanan takvim doğrultusunda 2028 yılı Şubat ayı itibarıyla tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı