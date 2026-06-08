Haberler

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te Filyos Çayı'na düşüp kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni, düştüğü noktaya 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağında bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten'in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek

Otokoç saldırılarının nedeni belli oldu! Kameraya alıp paylaşmışlar
Florentino Perez kazandı, Mourinho Real'e geri döndü

Yine dört ayak üstüne düştü! Gelsin paralar
Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

Vatandaşın birikimi eriyor! Tüm ekranlar kırmızıya döndü

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi