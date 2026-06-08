Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu
Karabük'te Filyos Çayı'na düşüp kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni, düştüğü noktaya 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağında bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten'in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı