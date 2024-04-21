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Aydın'da UMKE personeline 'Depremde Hafif Kurtarma Eğitimi' verildi

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Aydın'da 15-20 Nisan tarihleri arasında Aydın'dan 20, Uşak ilinden de 5 olmak üzere toplam 25 UMKE personeli Depremde Hafif Kurtarma Eğitimi aldı. Eğitimde arama kurtarma teknikleri ve ekipmanları tanıtıldı.

Aydın'da UMKE personeline 'Depremde Hafif Kurtarma Eğitimi' verildi.

Aydın'da 15-20 Nisan tarihleri arasında Aydın'dan 20, Uşak ilinden de 5 olmak üzere toplam 25 UMKE personeli Depremde Hafif Kurtarma Eğitimi aldı. Teorik pratik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde; Arama Kurtarma ve Temel Kavramlar, Emniyet, Güvenlik ve Acil Durum Sinyal Sistemi, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Temel Lojistik ve Malzeme Bilgisi, Yapı Türleri ve Yıkılma Formasyonları, Enkaz Riskleri, Ana Kamp Yönetimi, Ekip Organizasyonu, Olay Yeri Yönetimi, Temel Arama Teknikleri, Arama - Kurtarma Süreçleri ve İşaretler, Kırma-Delme İşleri, Kesim İşleri, Kaldırma ve Çekme İşleri, Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma, Kirli Çalışma, Kaldırma Çalışmaları, Temiz Çalışma, Temel Tahkimat konuları, Temel Düğüm teknikleri ve Yüksekte Çalışma Eğitimi verilirken, arama kurtarmada kullanılan ekipmanlar tanıtılarak uygulamaları yapıldı.

Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimini yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu, saha uygulamaları hakkında bilgi alarak eğitime katılan UMKE personellerine belgelerini takdim etti. İl Sağlık Müdürüne, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Uşak Kurtarma Acil Durum Yerel Sağlık Güncel Haberler

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