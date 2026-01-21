Haberler

Aydın tarımında 2025 bilançosu açıklandı

Aydın tarımında 2025 bilançosu açıklandı
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında toprak koruma, arazi denetim çalışmaları ve su kalitesi izlemeleri ile toplam 20 milyon 800 bin TL'lik idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında yüzlerce numune analiz edilirken, arazi koruma ve denetim çalışmaları çerçevesinde ise 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında 122 parselde yapılan incelemeler sonucunda toplam 20 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi, 2025 yılı boyunca tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve planlı üretimin sağlanması amacıyla sahada ve teknik altyapıda yoğun çalışmalar yürüttü. Yürütülen çalışmalar kapsamında toprak, bitki ve sulama suyu analizlerine ağırlık verildi. Bu çerçevede 585 numune üzerinde toplam 6 bin 520 analiz gerçekleştirilirken, elde edilen sonuçlara göre üreticilere gübreleme, sulama ve toprak ıslahına yönelik teknik tavsiyeler sunuldu.

Nitrat Direktifi kapsamında yürütülen izleme çalışmalarıyla da yüzey ve yer altı sularının kalitesi düzenli olarak takip edildi. Aydın genelinde kurulu bulunan 80 izleme istasyonunda, 17'si yüzey, 63'ü yer altı suyu olmak üzere 320 numune alındı ve bu numuneler üzerinde 524 analiz yapıldı. Tarımsal üretimde suyun etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla modern basınçlı sulama sistemlerine yönelik projeler de desteklendi. Bu kapsamda 96 adet sulama projesi onaylanarak üreticilerin hizmetine sunuldu.

Arazi koruma ve denetim çalışmaları çerçevesinde ise 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında 122 parselde yapılan incelemeler sonucunda toplam 20 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca tarım dışı kullanım izinleri kapsamında 95,23 hektar alan için değerlendirme yapıldı.

Arazi dağıtım çalışmalarıyla da üreticilere yeni tarım alanları kazandırıldı. 706 hak sahibine toplam 18 bin 185 dekar tarım arazisi tahsis edilerek üretime açıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarım arazilerinin korunması, verimli kullanımı ve çevreyle uyumlu üretim hedefi doğrultusunda yürütülen bu çalışmaların 2026 yılında da artarak ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - AYDIN

