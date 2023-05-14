Aydın'da seçmen sandığa akın etti İşgüzar sandık başkanı görevini yapan basın mensuplarını engellemeye çalıştı Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapsamında vatandaşlık görevini yerine getirmek için Aydın'da vatandaşlar sandığa akın etti.

Aydın'da seçmen sandığa akın etti

İşgüzar sandık başkanı görevini yapan basın mensuplarını engellemeye çalıştı

AYDIN - Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapsamında vatandaşlık görevini yerine getirmek için Aydın'da vatandaşlar sandığa akın etti. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sandık başlarında işgüzar sadık başkanı görevini yapan basın mensuplarını engellemeye kalktı. Polislerin araya girmesi ile Aydın'da vazifesinden bi haber olan sandık başkanı yatıştırılarak basın mensuplarının görevini yapması sağlandı.

Aydın merkez ve ilçeleri dahil olmak üzere 876 bin 562 seçmen için 2 bin 731 sandığın kurulduğu Aydın'da sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar sandığa amkın etti. Aydın Efeler İlçe merkezinde bulunan Gazipaşa İlkokulu'nda kurulu 2208 nolu sandık en fazla yoğunluğun yaşandığı sandıklardan biri oldu. Vatandaşların sandığa olan ilgisini haber yapmak için bölgede çalışma yapan basın mensupları 2208 nolu sandık başkanı ve bazı görevlilerin ilginç bir tepkisi ile karşılaştı. Kanun ve yönetmeliklerden bihaber olan sandık başkanı ve bazı görevliler bölgede vazifesini yapan basın mensuplarının kamerasını kapatıp engelledikten sonra gazeteciyi polis ekiplerine şikayet etti.

Gazetecilerin basın kafrtlarını kontrol ettikten sonra okula alan bölgede görevli polis ekipleri, sandık başkanına yasa ve yönetmelikler hakkında bilgilendirip sakinleştirdikten sonra gazeteciler vazifesine devam edebildi. Kendisini sandık başkanı olarak tanıtan ancak görevinden bihaber olan Aydın'daki 2208 nolu sandık başkanının tutum ve davranışları vatandaşlar tarafından da tepki gördü.