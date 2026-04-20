Jandarma okul önlerindeki güvenlik tedbirlerini artırdı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olayların ardından öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimleri sıklaştırdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde yaşanan olayların ardından öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla il genelinde okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk sahalarında bulunan başta ilkokul ve ortaokullar olmak üzere tüm eğitim kurumlarının çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimler sıklaştırıldı. Jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde devriye faaliyetleri icra edilerek, okul idarecileri ve çalışanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirildi. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı