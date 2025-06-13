Aydın'da LGS Öncesi Sessizlik Uyarısı

Aydın'da LGS Öncesi Sessizlik Uyarısı
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde sessizlik kampanyası başlattı. Öğrencilerin sınav performanslarını etkileyen huzurlu bir ortam sağlamak amacıyla vatandaşların gürültüden kaçınmaları istendi.

Aydın'da Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liseler Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi sesisizlik uyarısında bulunuldu.

Aydın İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "15 Haziran 2025 Pazar günü ilimiz genelinde binlerce öğrencimiz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hayatlarına yön verecek son derece önemli bir sınava katılacaktır. Bu kritik süreçte öğrencilerimizin sınav performanslarını doğrudan etkileyen en temel unsurlardan biri, sınavdan önceki gece ve sınav sabahı sağlanacak olan sessizlik ve huzurlu ortamdır. Bu nedenle İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Sessiz Olalım, Onların Hayalleri Konuşsun" temasıyla bir farkındalık kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Hazırlamış olduğumuz afişle, vatandaşlarımızdan sınav öncesi gece saatlerinden başlayarak sınavın tamamlandığı saate kadar, Gürültüden uzak durmaları, Trafikte anlayışlı ve dikkatli davranmaları, Araç içi yüksek sesli müzikten ve korna çalmaktan kaçınmaları, Okul çevrelerinde tam sessizlik sağlamaları hususlarında duyarlılık göstermelerini rica ediyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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