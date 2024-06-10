Üye Girişi
Haberler

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da kızını, YKS'nin AYT oturumuna yetiştirmeye çalışan aile ile trafik polisleri arasında tartışma çıktı. Trafik kusuru işleyen sürücü, kızını sınava yetiştirdiğini, ceza yazılacak ise plakasına yazılmasını veya kızını sınav yerine ulaştırdıktan sonra geri gelmeyi teklif etti. Polisler ile sürücü arasındaki tartışmanın görüntülerinin yayılması sonrası Aydın Valiliği, olayla ilgili inceleme başlattı.

Aydın'da kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan ve trafik kusuru işleyen sürücü ile trafik polisleri arasındaki tartışma çıktı. Olaya ait görüntülerin internet ortamında hızla yayılması üzerine Aydın Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Çineli harita mühendisi Mehmet Demir, dün sabah YKS 2024'ün AYT bölümü sınavlarına girecek olan kızı Deren'i, eşi Nursel Demir ile birlikte kendi araçları ile sınavın yapılacağı Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) götürmek isterken Efeler ilçe merkezinde kırmızı ışığa takılınca yaya geçidinde yeşil ışığın yanmasını bekledi ve bu sırada trafik polisinin sert uyarısı ile karşılaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kızını sınava yetiştireceği için işlediği trafik kusuruna ilişkin ceza yazılacak ise plakasına yazılmasını ya da kızını sınav yerine ulaştırdıktan sonra gelmeyi teklif eden sürücü ile trafik polisleri arasında yaşanan tartışma ve sınava girecek olan genç kızın yakarışlarına ilişkin görüntülerin haber sitelerinde ve sosyal medyada yayılması üzerine Aydın Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Aydın'da Kızını Sınava Yetiştiren Sürücü ile Trafik Polisleri Arasındaki Tartışma İnceleme Altında

"ÖĞRENCİNİN KATILACAĞI SINAVA GEÇ KALMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Aydın il merkezinde bir sürücü ile trafik polisi arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki hususların kamuoyunun bilgisine sunulması gerektiği anlaşılmıştır. 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 08.03'de Muğla Bulvarı, Yeni Dörtyol Kavşağındaki kırmızı ışıkların yandığı sırada yaya geçidinde duraklayan araç sürücüsünün görevli motorize trafik polisi tarafından ikaz edilmesiyle başlayan tartışma sonrasında olay yerine intikal eden trafik ekiplerince yapılan incelemede; araç sürücüsünün çocuğunu sınava götürdüğünün anlaşılmasıyla gecikmeye mahal vermemek için evrak kontrolleri yapılarak yoluna devam etmesi sağlanmıştır. Öğrencinin katılacağı sınava geç kalması gibi bir durum söz konusu değildir. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için 'inceleme' başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Valiliği İnceleme trafik Aydın AYT Trafik Hukuk Yerel Politika Güncel Haberler

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

 Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

Bakmadan Geçme

Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor? Kaan Ayhan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Hakan Çalhanoğlu hangi takımda oynuyor? Hakan Çalhanoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? 11 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Samet Akaydın hangi takımda oynuyor? Samet Akaydın hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Merih Demiral hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? 11 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor? Ahmetcan Kaplan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? 11 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 11 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title