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Aydın'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

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Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi, Aydın'ın Efeler ilçesinde tüm camilerde dualarla idrak edildi.

Kadir Gecesi'ni camilerde beraber idrak etmek isteyen ve iftarını açan çok sayıda vatandaş aileleriyle camilere koştu. Bey Camii başta olmak üzere tüm camilerde düzenlenen Kadir Gecesi özel programında Kur'an ziyafeti gerçekleştirilerek, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasideler okundu, salavat ve dualarla gece idrak edildi. Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin sohbet ederek, "Kerim Kitabımızın Kadir Gecesi inmeye başlaması hasebiyle nasıl bin aydan daha hayırlı bir gece haline gelmişse bu gece, Kur'an'ın anlam yüklü mesajları bizlerin de kalbine, yaşantısına indiğinde aynı şekilde biz de değer kazanacağız" dedi.

Bu geceyi nasıl idrak etmeliyiz? konusunda da konuşan ve başta ülkemizin birlik ve beraberliği için dua eden İlçe Müftüsü Yorulmaz, Doğu Türkistan ve Gazzedeki mazlum ve masumlar için de dua etti. Program sakalı Şerif ziyaretiyle son buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Gecesi Efeler Aydın Yerel Yaşam Güncel Haberler

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