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Aydın’da ikamet izinli yabancı sayısı 2 yılda yüzde 4 arttı

Aydın’da ikamet izinli yabancı sayısı 2 yılda yüzde 4 arttı
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Aydın’da ikamet izinli yabancı sayısı son iki yılda yüzde 4 artarak 10 bin 257’ye yükselirken, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı ise aynı dönemde yüzde 21 azaldı.

Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı son iki yılda yüzde 4 artarak 10 bin 257'ye yükselirken, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı ise aynı dönemde yüzde 21 azaldı.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra özellikle yaz aylarında artan nüfusuyla dikkat çeken Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercih ettiği iller arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, kentte ikamet izinli yabancıların sayısındaki artış sürerken, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısında ise düşüş yaşandı. 120 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığı Aydın'da 3 Eylül 2026 tarihli verilere göre il genelinde 10 bin 257 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

İkamet izinli yabancı sayısında son iki yılda dikkat çeken bir artış yaşandı. 5 Eylül 2024 tarihinde 9 bin 862 olan ikamet izinli yabancı sayısı, 3 Eylül 2026 itibarıyla 10 bin 257'ye yükseldi. Böylece iki yıllık süreçte Aydın'da ikamet izni bulunan yabancıların sayısı 395 kişi artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Suriyeli nüfusunda yüzde 21 düşüş

Öte yandan Aydın'da geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin sayısında ise son iki yılda azalma görüldü. 5 Eylül 2024 tarihinde 8 bin 330 olan geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı, 3 Eylül 2026 tarihinde 6 bin 564'e geriledi. Böylece iki yıllık dönemde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı bin 766 kişi azalırken, düşüş oranı yüzde 21 oldu. 1 milyon 172 bin 107 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,56 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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