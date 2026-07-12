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Aydın'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Aydın'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında toplanan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, çocuk ve gençleri bağımlılıktan korumak için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Aydın'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, özellikle çocuk ve gençleri her türlü bağımlılıktan korumaya yönelik faaliyetler ele alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde sürdürülen koruyucu ve önleyici çalışmalar gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, bağımlılığın bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini tehdit eden bağımlılık türlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Varol, etkin sonuçlar alınabilmesi için kurumlar arasında güçlü koordinasyon, etkili iletişim ve ortak çalışma anlayışının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantı, kurumlar arasında yürütülecek iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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