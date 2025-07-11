Aydın'da 2025 LGS Sınavında 8 Öğrenci Tam Puan Aldı

Aydın'da 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 8 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan almayı başarırken, başarılı öğrencilerin 3'ü devlet okullarından, 5'i ise özel okullardan çıktı.

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Aydın'da eğitim camiasını gururlandıran başarı tablosu ortaya çıktı. Aydın genelinden 8 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Tam puan alarak Aydın'ın gururu olan öğrencilerden Melike Bahar Tamer ve İclal Ügüdür Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'ndan, Alperen Yusuf Karabaş ise Behiye Hanım Ortaokulu'ndan sınava girerek başarıya ulaştı. Özel okullardan sınava girerek tam puan alan 5 öğrenci ise; Mehmet Ege Agaçin, Aras Peker, Cemre Aydos, Asrın Çınar Bayrak ve Esat Eymen Tekin oldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilimizden tam puan alarak büyük bir başarıya imza atan öğrencilerimizi tebrik ediyor; emeklerinden dolayı öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN