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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek kurumda yürütülen eğitim faaliyetleri ve devam eden kurslar hakkında bilgi aldı.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçe genelindeki kurum ziyaretleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti. Kurum yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Sözen, ilk olarak merkezin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde aktif olarak devam eden kurslar ve eğitim faaliyetleri ele alındı. Ziyaret kapsamında merkezdeki kurs alanlarını da gezen Kaymakam Sözen, eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek öğretmenler ve kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle sohbet eden Sözen, devam eden eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle de görüşen Kaymakam Sözen, merkezde yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Halk Eğitimi Merkezleri, farklı alanlarda düzenlenen kurslarla vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, yeni alanlarda kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayan eğitim kurumları olarak hizmet veriyor. Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi'nde de çeşitli kurslarla eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı