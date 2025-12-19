Haberler

ADÜ'de hizmet içi eğitim programları düzenlendi

ADÜ'de hizmet içi eğitim programları düzenlendi
Güncelleme:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, akademik ve idari personele yönelik 'İdari İşlem, İdari Yargı, Yükseköğretim ve Disiplin Mevzuatı' ile 'Kamu İhale Kanunu' konulu eğitim programları gerçekleştirdi. Eğitime rektör yardımcıları ve çeşitli idari kadrolar katıldı. Program sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından akademik ve idari personele yönelik olarak düzenlenen 'İdari İşlem, İdari Yargı, Yükseköğretim ve Disiplin Mevzuatı' ile 'Kamu İhale Kanunu' konulu Hizmet İçi Eğitim Programları gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen eğitime; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Erkan Salan, Genel Sekreter Yardımcısı Tanfer Bilge, enstitü müdürleri, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik personel katılım sağladı. Eğitim kapsamında ADÜ Hukuk Müşaviri V. Öğr. Gör. Mehmet Boynikar tarafından 'İdari İşlem, İdari Yargı, Yükseköğretim ve Disiplin Mevzuatı' başlıklarında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. İdari personele yönelik olarak Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen diğer eğitim programında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürü Mesud Türkyılmaz tarafından 'Kamu İhale Kanunu'na ilişkin mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşıldı. Hizmet içi eğitim programları, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in Öğr. Gör. Mehmet Boynikar'a ve Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol'un Mesud Türkyılmaz'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
