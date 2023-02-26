Aydemir: 'Milli iman ve şuur şükürler olsun ki kıyamdadır'

AK Pati Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Depremzede kardeşlerimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda cansiperane üslupla yaraları sarmak, acıları paylaşmak, afet bölgesini ihya ve imar çalışmalarını gerçekleştiren Cumhur ittifakına ve AK Kadrolara güveni tam. Onların, 'Allah devletimize zeval vermesin' niyazlarına ortağız' dedi.

Aydemir milli asaletin tezahürüne dikkat çekti

Afet alanında milli şuur, terbiye ve asaletin; yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma ve paylaşma şeklinde tezahür ettiği; Türk Milletinin kardeşlik yolunda tüm varlığını hasrettiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Milli şuur ve bize rota çizen milli iman şükürler ve şükürler olsun ki kıyamdadır. ' değerlendirmesini yaptı.

'Depremzede kardeşlerimizin cumhurbaşkanımıza itimatları tamdır'

Açıklamasında, 'Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü'l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.' Mealindeki Nisa Suresi 59'uncu ayetini paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Depremzede kardeşlerimiz devletimizin dirayeti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuna itimat ediyor. Afetzede kardeşlerimiz, Aziz Milletimizin kardeşlik ruhuna müteşekkir.' dedi.

'Kardeşlerimiz fitne odaklarına tepkili'

Bir takım kimse ve kesimlerin bazı sorunları öne çıkararak deprem bölgesinden niza, nifak ve fitne oluşturma hesabında olduğu, depremzedelerin ve Türk Milletinin ise siyasi çıkar ve rant peşindeki bu nifak odaklarına prim vermediğini belirten Milletvekili Aydemir, Nisa Suresi 83'üncü ayetteki vurguları paylaştı.

Aydemir ve AK heyet sahada

AK Parti Genel Merkezince Malatya'da görevlendirilen AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir sahada sorunları tespit, beklentileri kayıt, talepleri değerlendirme çalışmalarını Arapgir ilçesi ve hinterlandında sürdürdü.

Aydemir'den Arapgir'de saha çalışması

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, Baraj, Ovasokak, İstasyon, Başpınar, Battalgazi Çarmuzucami, Yeşilyurt Kaynarca ve Dilek mahallelerinde afetzedelerle bir araya gelen, Antalya Kepez'de ağırlanan depremzedelerle istişare çalışması gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, bu kez Arapgir'in Budak, Düzce, Yaylacık, Ormansırtı, Koru, Çaybaşı, Çimen mahallerindeydi.

AK kadroya müteşekkiriz

Arapgir'de saha çalışmaları öncesinde A KParti Teşkilatıyla danışma ve yol haritası oluşturma çalışması gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, 'Malatya'daki depremzede kardeşlerimizle bir arada olmanın 3'üncü etabında Arapgir ilçemiz vardı. MKYK Üyemiz Sayın Şebnem Koçakelçi ve İl Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bayram Apaçık ile birlikte ilçe başkanlığımızda toplantı yapıp yol haritamızı belirledik. Eşlik eden AK kadroya müteşekkiriz. ' dedi.

Sahada talepleri tespit

'Muradımız, depremzede kardeşlerimizle hemhal olmak, acılarını paylaşmak, dertlerine bir nebze olsun derman olmaktır. ' diyen Milletvekili Aydemir, 'Arapgir ilçe teşkilatıyla birlikte Budak, Düzce, Yaylacık, Ormansırtı, Koru, Çaybaşı, Çimen köylerini ziyaret edip buralarda konaklayan depremzede kardeşlerimizin talep ve beklentilerini kayda geçtik; sohbet ettik.' paylaşımında bulundu.

Aydemir KYK yurtlarındaki depremzedeleri ziyaret etti

Milletvekili Aydemir ve AK Heyet saha çalışmaları kapsamında daha sonra Arapgir KYK yurtlarında konaklayan afetzedeleri ziyaret etti. Milletvekili Aydemir, 'Arapgir KYK Yurdumuza yerleştirilen depremzedelerimizi MKYK üyesi kardeşimiz Sayın Şebnem Koçakelçi, Malatya AK Parti İl Teşkilatı üyeleri ve Arapgir İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan ak yüreklerle birlikte ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.' açıklamasını yaptı. - ERZURUM