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Avusturyalı Kadın Bisikletçi Dünya Turuna Çıkmak İçin Türkiye'de

Avusturyalı Kadın Bisikletçi Dünya Turuna Çıkmak İçin Türkiye'de
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Avusturyalı bisikletçi Dorothea Hochleitner, Hindistan'a kadar pedal çevirmek amacıyla dünya turuna çıktı ve Türkiye'nin Beyşehir ilçesinde mola verdi. Ziyareti sırasında Beyşehir'in doğa ve tarih güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Avusturya'dan dünya turu için bisikletiyle tek başına yola çıkarak pedal çevirmeye başlayan kadın bisikletçi, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Bisikleti ile Hindistan'a kadar ulaşmayı hedefleyen Avusturyalı bisikletçi Dorothea Hochleitner, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu. Pedal çevirerek güzergahından geçtiği ülkelerde ve yollarda yeni insanlarla ve kültürlerle tanışma fırsatı bulan Avusturyalı turist, "Kendi başıma turuma devam ediyorum. Amacım Hindistan'a kadar bisiklet sürmek. Beyşehir benim için ayrı bir yere sahip oldu. Gördüğüm konukseverlik beni çok mutlu etti. Doğal ve tarihi güzellikleri ile adeta beni etkiledi. Ne kadar zor olsa da bu dünya turunu tamamlayacağım. Yeni arkadaşlar edinmek beni çok mutlu etti. En kısa zamanda yine Beyşehir'e geleceğim" diye konuştu.

Avusturyalı bisikletçiye dernek tarafından tur bisikletçilerinin dünya çapında giydiği bisiklet forması da hediye edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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