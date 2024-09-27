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Alpargün Apartmanı Davasında Müteahhide 865 Yıl Hapis Cezası

Alpargün Apartmanı Davasında Müteahhide 865 Yıl Hapis Cezası
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 96 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada yapı müteahhidi Hasan Alpargün, 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müteahhit, mahkeme kararına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Avukat Beşir Ekinci, bu kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, adalet arayışlarının devam edeceğini ifade etti.

Depremde 96 kişiye mezara olan Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün, 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından enkazda yakınlarını kaybeden müşteki Avukatı Beşir Ekinci, 20 aydır adalet arayışını sürdürdüklerini ve bu yargılamanın emsal bir karar olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın karar duruşması 12. Ağır Ceza'da yapıldı. Müteahhit Hasan Alpargün ise Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mağdur aileler, kararı sevinçle karşıladı.

Enkazda yakınlarını kaybeden müşteki Avukatı Beşir Ekinci, 20 aydır adalet arayışını sürdürdüklerini ve bu yargılamanın emsal bir karar olduğunu kaydetti. Av. Ekinci, "Bugün nihayet güzel bir sonuç aldık. Bu emsal karar, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına aldı. Deprem şehitlerimizi geri getiremeyecek ama adalet mücadelemizden vazgeçmedik. Bundan sonraki mücadelemiz diğer mağdur aileler için olacak" dedi.

Müteahhit Hasan Alpargün ise Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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