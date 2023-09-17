Avrupa Hareketlilik Haftası "Çiçeklen Buharkent" etkinliği ile başladı

Aydın'ın Buharkent ilçesi 'Avrupa hareketlilik haftası' ile hareketlendi. Çevre dostu ulaşım ve enerji tasarrufunu teşvik etmeyi hedefleyen etkinlikler 'Çiçeklen Buharkent' etkinliği ile başladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol öncülüğünde başlatılan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Baştürk, MHP İlçe Başkanı Mustafa Çakır, AK Parti Buharkent Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kervan ve vatandaşların katılımı ile Şehit Fırat Çakıroğlu Parkı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstü çevresine çiçek dikimi gerçekleştirildi.

"Son derece önemli bir etkinlik"

Buharkent halkının çevreye olan duyarlılığı ve sürdürülebilirliğe olan taahhüdünü simgeleyen etkinliklerin bir hafta süreceğini iade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde kayıt yaptıran belediyelerden bir tanesi de Buharkent Belediyesi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda biz de etkinliklere katılıyoruz. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de farkındalığını artırılması, emisyonun azaltılması, daha yeşil bir çevre, daha yeşil bir Buharkent, daha yeşil bir Türkiye hedefiyle çeşitli etkinlikler yapılıyor. Motorlu araçların kullanılması azaltılıyor. Bisikletin kullanılması veya çevre ile ilgili etkinliklerin yapılması, etkinliklerde var. Buharkent'te bir hafta boyunca etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bugün de etkinliklere başlamış olduk. Bu sene faaliyete açtığımız Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'nda ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstü çevresine çiçek dikimi gerçekleştirdik. Bu özel etkinlikte, ilçemizi daha yeşil ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için bir araya geldik. Böylelikle 'Avrupa Hareketlilik Haftası'na başlamış olduk. Önümüzdeki hafta içerisinde bir caddemizi trafiğe kapatarak bisiklet sürüşü yapılması etkinliklerimiz var. Millet Bahçesindeki bisiklet yolumuzda da etkinliklerimiz olacak. Bisiklet gibi motorsuz araçların güvenli şekilde kullanılması açısından eğitim seminerleri verilecek. Bu anlamda tüm Buharkent halkımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Çünkü ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşıma konusundaki kararlılığımızı ve dayanışmamızı gösterme açısından farkındalık oluşturacak son derece önemli bir etkinlik. Hayırlı olsun inşallah" dedi. - AYDIN