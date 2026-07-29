Avrupa’dan Samsun’a engelleri aşan dayanışma: 113 engellinin araç sevinci

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle 113 adet engelli aracı sahiplerine teslim edildi.

Çarşamba Kaymakamlığı koordinesinde, Hollanda Samsunlular Derneği ile Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı (IHHNL) Hollanda Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen elektrikli engelli aracı dağıtım programı, kaymakamlık binası önünde düzenlendi. Programda 80 akülü, 13 rolatör ile 10 manuel ve 10 tekerlekli sandalye olmak üzere toplam 113 engelli aracı sahiplerine teslim edildi.

"Memleketimizle gönül bağımız güçleniyor"

Programda konuşan Hollanda Samsunlular Derneği Başkanı Adil Kurt, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yurt dışında yaşayan Samsunluların memleketleriyle olan bağlarını dayanışma projeleriyle güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Kurt, "Bugün burada ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye ulaştırmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı buluşma, kilometrelerce uzakta olsak da memleketimizle gönül bağımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermektedir. Projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunanlara teşekkür ederim" dedi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise, "Avrupa'da yaşayan Samsunlular yaklaşık bir buçuk ay önce bize ulaşarak ihtiyaç sahibi engelli bireyler için akülü araç ve tekerlekli sandalye desteği sağlamak istediklerini ilettiler. Bu taleplerini memnuniyetle karşıladık ve dernek ile hayırseverlerin katkılarıyla kısa sürede organizasyona başladık. Bu dayanışmaya katkı sunan Hollanda, Avusturya ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan tüm Samsunlulara teşekkür ederim" diye konuştu.

"Dünyanın 40 ülkesinde yardım projeleri gerçekleştiriyoruz"

Hollanda Uluslararası İnsanı Yardım Teşkilatı olarak yıllık 24 milyon avroluk bütçe ile dünyanın 40 ülkesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım projeleri yürüttüklerini söyleyen IHHNL Hollanda Temsilcisi Mümin Özsoy, "Türkiye de bizim için özel önem taşıyan ülkelerden biridir. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD ve Türk Kızılay ile iş birliği içerisinde yaklaşık 3,2 milyon avroluk bir bütçeyle depremzede kardeşlerimize acil insani yardım ulaştırdık. Zor günlerde Türk milletinin yanında olmak bizim için hem insani hem de vicdani bir sorumluluktu. Bunun yanında, 2013 yılından bu yana Türkiye'nin farklı şehirlerinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla elektrikli tekerlekli sandalye desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar 10 farklı ilde yaklaşık bin elektrikli tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu çalışmaların en önemli hedefi, engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha aktif katılmalarına, eğitimlerine, iş hayatlarına ve günlük yaşamlarına daha bağımsız devam edebilmelerine katkı sunmaktır. Samsun, bu anlamlı çalışmalarımızın gerçekleştirildiği şehirlerden biridir. Daha önce Hollanda Samsunlular Derneği ile başarılı bir projeye birlikte imza atmıştık. Bugün de aynı iş birliğini Çarşamba ilçemizde yeniden hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Destekleri sayesinde bugün birçok engelli kardeşimizin hayatına umut ve kolaylık katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Temennimiz odur ki bu tür dayanışma ve kardeşlik projeleri artarak devam etsin, yardımlaşma kültürü sınırları aşarak daha fazla insana ulaşsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı