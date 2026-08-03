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Atla gelin almaya giden damadın planını trafik bozdu

Atla gelin almaya giden damadın planını trafik bozdu
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Hatay’da adetleri yaşatmak isteyerek gelin evine atla giden damat trafikte atı kontrol edemeyince devreye gelin arabası girdi.

Hatay'da adetleri yaşatmak isteyerek gelin evine atla giden damat trafikte atı kontrol edemeyince devreye gelin arabası girdi.

Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Maruf ve Ayşe Marufoğlu çiftinin düğününde adetleri yaşatmak isteyen aile, gelini at ile babaevinden almak için at getirdi. Gelin evinden çıkış eğlenceyle devam ettiği esnada trafikte at araçlardan rahatsız olunca atla gelin alma adeti yarıda kalarak, gelin arabası devreye girdi.

Damadın babası Ali Marufoğlu, atla gelin alma adetini yaşatmak istediklerini fakat trafikten dolayı adetin yarıda kaldığını ifade ederek, "Geçmişte atla gidip gelin alınırdı. Törelerimiz güzeldi. Biz de at getirdik ama yol trafiğinden dolayı atla gidemedik. İnşallah törelerin daha güzel olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Geçmiş yıllardaki adetleri anlatan Matar Tapuç, "Daha önceleri gelinlerimizi atla alırdık. Gelin at üstüne binerdi, damat ile gelirlerdi ve düğünümüz böyle devam ederdi. Törelerimizi devam ettirmemiz için Rabbim bizleri yaşatsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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