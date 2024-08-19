Kayseri'de Atık Kağıttan Üretilen Sepetler Yoğun İlgi Görüyor

Kayseri'de 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma, Dayanışma Derneği'ne bağlı Çankoop Kadın Kooperatifi'nin, atık kağıttan ürettikleri sepetler yoğun ilgi görüyor.

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma, Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan Çankoop Kadın Kooperatifi, 14 üyesiyle atık kağıttan sepet üretiyor. Ürettikleri sepetlerle israfı önleyen Çankoop Kadın Kooperatifi, ekonomiye de katkı sağlıyor. Kooperatif sayesinde kadınlara faydalı olacak faaliyetler sağladıklarını söyleyen Çankoop Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Yığar, "Çanakkale Şehit ve Yakınları Derneği'nin hanımlarının kurmuş olduğu bir kooperatif. Biz de hanımlar bir araya gelerek, hanımlara ne yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük. Derneğimizin birçok faaliyetleri var. Hanımların da yapabileceği bir şey olur diye hanımlara istihdam sağlamak, onların el emeğini değerlendirmek için yola çıktık. Daha küçük bir kooperatifiz. 4 aylık bir kooperatifiz ama millet bahçesindeki fuara katıldık. Hemen orada arkadaşlarla çantalar ürettik. Kırlentler ürettik. Elimizin emeği ne varsa onları hazırladık. Millet bahçesinde fuara katıldık. Satışlarımız oldu. Onun akabinde bizim düşüncemiz hizmet sektörüydü. Hizmet sektöründe var olmaya çalışıyoruz. Fuarda hocamız kağıttan sepet yaptı ve satış yaptık. İlgi olunca ilk olarak sepet kursu açtık. Sepet kursuyla 1 buçuk aydır devam ediyoruz. Güzel gidiyor. Hocamızın onayıyla artık kursiyerlerimize iş bakmaya başladık. Kursiyerlerimize şu anda iş sağlamaya çalışıyoruz. Siparişler almaya çalışıyoruz. Onlara inşallah bir yol çizdik. Daha sonra hasta bakım kursunuz açtık. Hasta bakım kursunda da 2 haftayı tamamladık. O da güzel gidiyor. 2 hocamız da çok özverili hocalarımız. Bu da bizim şansımız. Bize oldukça yardım ediyorlar. Hasta bakım kursuyla da ilgili geri dönüşümler alıyoruz. Herkes 'bizim de hastamız var' diye bize talepte bulunuyorlar. Kursumuzu bitirerek, sertifikaları dağıtıp, kursiyerlerimizi bu tarz ihtiyaç olan yerlere göndermeye çalışacağız" dedi.

"Atık kağıttan yapılan sepetlerle gelir kaynağı sağlayacak alan açıyoruz"

Atık kağıttan yapılan çubuklarla sepet ürettiklerini, bu sayede kadınlara gelir kaynağı sağlayacak alan açtıklarını ifade eden eğitmen Demet Özkan, "Sepet üretme işi Fatma Hanım ve Rıza Bey ile tanışmamız akabinde de derneğe üye olmamla başladı. Benim böyle bir becerim vardı. Öğreticiliğini almıştım. Ondan sonra böyle bir yeteneğimiz olunca neden bunu bir kursa dönüştürmeyelim. Kadınlarımıza kooperatifimizde bir gelir kaynağı sağlayalım diye fikir çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduk. Onlar da kabul ettiler. 12 tane kursiyerimiz ile birlikte 1 aydır hızlı bir ilerleme sağladık. Atık gazete kağıtlarından yaptığımız çubuklarla evlerinde kullanabilecekleri sepetler, ufak malzemeler yapıyoruz. Bunları daha sonra satıp, kendilerine gelir kaynağı sağlayacak bir alan açıyoruz" şeklinde konuştu.

Hasta bakımını da öğreniyorlar

Kooperatif üyesi kadınların üretimin yanında hasta ve öz bakımını da öğrendiklerini aktaran eğitmen Özlem Sukut ise, "Çanakkale Derneği'nde açmış olduğumuz hasta ve öz bakım kursunda 15 tane kursiyerimizle hastalara nasıl bakım sağlayabiliriz? Onların yaşam kalitesini nasıl artırabiliriz? Onların günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmeleri için var olan yaşam konforunu artırabilmek için burada eğitim vermekteyiz. Gerekli uygulamalarda burada mevcut. Diş fırçalama, ağız bakımı, yatak yapımı, hasta yataktayken, yatağın nasıl değiştirileceği, hastanın kıyafetlerinin değişimi, hasta kıyafetlerinin ne zaman değiştirileceği ile ilgili konuları anlatmaktayım. Bununla birlikte ilk yardım konuları da eğitimimizin içerisinde yer almaktadır. Bu ilk yardımda da yine hastanın durumunun tehlikeye gitmesi önleme ve burada var olan hasarı en aza indirmek ve önlemek adına bu kursu vermekteyiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ